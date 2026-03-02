Documental
El documental 'MUGA' acumula un nou premi internacional i continua projectant l'Empordà al món
La producció impulsada per la Fundació Pioneers of Our Time ha rebut, aquest febrer, el guardó a Millor Documental a l’Xposure International Photography & Film Festival i ja acumula cinc reconeixements
El documental MUGA – When She Stops Flowing, So Will We (MUGA. Quan deixi de fluir, nosaltres també ho farem), centrat en la Vall de la Muga i en iniciatives de regeneració territorial i resiliència climàtica a la conca de la Muga, ha rebut un nou reconeixement internacional. Segons ha informat la Fundació Pioneers of Our Time, el film ha estat premiat aquest mes de febrer com a Millor Documental a l’Xposure International Photography & Film Festival, un guardó que s’afegeix a altres distincions obtingudes des de la seva estrena.
La nota de la fundació assenyala que aquest és el cinquè premi internacional del projecte audiovisual. Entre els reconeixements citats, figura el 1r premi en la categoria Climate Change a l’Art&Tur 2025, el premi al Millor Film Verd i Mediambiental al Bracciano Film and Arts Festival 2026, el guardó de la crítica documental als Bangkok Movie Awards 2025 i la selecció oficial al Dubai City Film Festival 2025.
Un relat sobre el Muga Valley Project i la regeneració del paisatge
El documental posa el focus en l’origen del Muga Valley Project, en les persones que l’impulsen i en la visió que el sustenta, amb l’objectiu de mostrar experiències vinculades a viure i treballar en relació amb el medi natural. El projecte, segons la fundació, inclou la participació d’agents del sector públic i privat i també de la ciutadania, en un plantejament orientat a reforçar la capacitat d’adaptació del territori davant els efectes del canvi climàtic.
La producció s’ha elaborat, segons la mateixa font, amb recursos limitats i amb una aposta narrativa i visual per amplificar el missatge del projecte a escala internacional.
On es pot veure el documental
Actualment, MUGA – When She Stops Flowing, So Will We es pot visionar a les plataformes internacionals WaterBear Network i CORE, tal com recull el comunicat. La fundació indica que la presència en aquests canals busca incrementar l’abast del documental i contribuir a generar consciència sobre la transformació del territori.
La producció va celebrar l’estrena internacional el 16 de maig a Amsterdam, iniciant després un recorregut per diverses ciutats europees, segons la informació facilitada.
La Fundació Pioneers of Our Time i el model replicable
La Fundació Pioneers of Our Time explica que treballa per impulsar un model de paisatge resilient a la conca de la Muga amb voluntat demostrativa i replicable a altres zones de la Mediterrània. En aquest marc, el comunicat situa el focus en la restauració del paisatge —amb actuacions vinculades a aigua, boscos, biodiversitat i agricultura—, a través de models de governança compartida, la incorporació de la bioeconomia i una línia d’innovació, recerca i divulgació.
Segons la fundació, el documental també s’ha concebut per reforçar el relat fundacional de l’entitat i per actuar com a eina de projecció i suport al desenvolupament del projecte a la Vall de la Muga.
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- Felip VI insta el seu pare a 'recuperar la residència fiscal a Espanya' si vol tornar