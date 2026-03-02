Educació
La direcció de l'escola de Palau de Santa Eulàlia i la SERC se sumen a les famílies per evitar el tancament del centre
Diuen que la clausura de Les Curculles no respon a criteris pedagògics ni demogràfics i alerten de l'impacte al municipi
L'equip directiu de l'escola Les Curculles de Palau de Santa Eulàlia i el Secretariat d'Escola Rural de Catalunya (SERC) s'han afegit a la demanda de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) per reclamar que no es tanqui el centre. En un comunicat, tant la direcció com la SERC també consideren que la decisió no respon a criteris pedagògics ni demogràfics i alerten de l'impacte social al municipi, arguments que l'AFA ha defensat des del novembre, quan es va saber la voluntat de tancar l'escola. Des del Departament d'Educació asseguren que es tracta d'una decisió de l'Ajuntament, que no vol cedir les instal·lacions. El consistori assegura que hi ha un dèficit acumulat i que només dos dels alumnes resideixen al poble.
El comunicat que signen conjuntament la direcció de l'escola, la SERC i l'AFA arriba dos mesos i mig després que es conegués que Educació tancarà l'escola. L'escrit assenyala que "no es pot tancar una escola sense cap motiu pedagògic ni democràtic" i qualifiquen la situació d'"inaudita, preocupant i difícil de comprendre sota qualsevol prisma pedagògic o social". A més, recorden que el tancament d'una escola rural "no és només un tràmit administratiu", sinó "una ferida profunda per a la identitat, la memòria i, sobretot, el futur d'un poble petit". El tancament d'una escola rural "no és només un tràmit administratiu".
Segons el Secretariat, l'argument del consistori sobre la procedència dels alumnes -només dos resideixen a Palau de Santa Eulàlia- no té base legal. "El dret a l'educació no s'ha de veure limitat per fronteres municipals invisibles", han subratllat. Asseguren que l'escola presta un servei a tot el territori i contribueix a fixar població al món rural. "L'escola no és una despesa, és una inversió per un poble i el seu propi futur", han afegit.
A banda, l'AFA també denuncia el tracte que han rebut per part de les administracions. En aquest sentit, assenyalen que s'han tractat els infants "com a simples peons que es poden reubicar en una altra escola, i mai com a persones amb drets i necessitats" i veuen el tancament no com un fet inevitable, sinó "una elecció".
De fet, les famílies de l'escola de Palau de Santa Eulàlia carreguen contra l'alcalde, Xavier Baldrich, a qui acusen de ser el responsable del tancament i asseguren que el Departament els va dir que es podria fer càrrec de les despeses en una entrevista amb els Serveis Territorials de Girona el passat 26 de novembre.
"Dolor" de l'equip directiu
Per la seva banda, l'equip directiu ha expressat dolor pel tancament de l'escola. "Despendre's d'aquesta joia ens trenca l'ànima", han manifestat. Recorden que l'escola ha crescut progressivament i que ha desenvolupat un model educatiu de qualitat, basat en la proximitat, l'atenció personalitzada i l'arrelament al territori.
La direcció també ha reclamat una revisió de la normativa que afecta les escoles rurals, sovint pensada des d'una òptica generalista que no té en compte la realitat dels micropobles. "No és només una qüestió educativa, sinó social i ètica", assenyalen, i demanen que els centres siguin "protegits de les inclemències dels colors polítics i blindats amb coherència als drets dels infants".
El Departament d'Educació assegura que és una decisió impulsada per l'Ajuntament i que, "si un consistori no vol cedir un espai per a usos educatius", la Generalitat "no el pot obligar".
