Cremen cables de coure en una masia abandonada de Garriguella

Els Bombers apaguen l'incendi i Mossos queden a càrrec dels fets

Una imatge d'una dotació dels Bombers.

Una imatge d'una dotació dels Bombers. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Garriguella

Un incendi en una masia abandonada de Garriguella va mobilitzar els Bombers la nit de diumenge. El 112 va rebre l’avís per una gran columna de fum i flames que sortia d’un habitatge en desús del carrer dels Pins. Quan hi van arribar, els efectius van comprovar que s’estaven cremant diversos cables de coure.

Cap a un quart d’una de la matinada, els Bombers van donar el foc per apagat i van traslladar els fets als Mossos d'Esquadra. Habitualment, els lladres de coure cremen el cablejat —sovint de telefonia— per extreure’n el metall.

Segons els Mossos, hi havia poca quantitat de material i reconstruir-ne el recorregut per determinar-ne l’origen serà complicat.

