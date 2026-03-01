Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rubau SpeedsterDocumental 'MUGA'Dalí PerpinyàEl Riuet l'EscalaCuidadora
instagramlinkedin

Successos

Cremen 10 contenidors de matinada a l'Escala

Una dotació dels bombers ha treballat per apagar el foc

Camió dels Bombers de la Generalitat.

Camió dels Bombers de la Generalitat. / Bombers

Núria León

Aquest matí de diumenge, a les 06:22 hores, els serveis d'emergències han rebut l'avís d'un incendi que ha cremat en la seva totalitat una bateria de 10 contenidors al carrer del Puig Sec de l'Escala.

Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una unitat dels Bombers de la Generalitat, que ha anat apagant el foc de cada contenidor afectat. No s'han registrat danys personals ni cap altra afectació a la zona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  2. Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
  3. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  4. Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
  5. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  6. Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
  7. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  8. Felip VI insta el seu pare a 'recuperar la residència fiscal a Espanya' si vol tornar

La direcció de l'escola de Palau de Santa Eulàlia i la SERC se sumen a les famílies per evitar el tancament del centre

La direcció de l'escola de Palau de Santa Eulàlia i la SERC se sumen a les famílies per evitar el tancament del centre

Barcelona obligarà el personal de les saunes i clubs a formar-se sobre 'chemsex' i primers auxilis

Barcelona obligarà el personal de les saunes i clubs a formar-se sobre 'chemsex' i primers auxilis

Quan la ciutat et posa l'etiqueta d'"estranger": "La majoria de vegades no et consideren d'aquí"

Quan la ciutat et posa l'etiqueta d'"estranger": "La majoria de vegades no et consideren d'aquí"

Els EUA confirmen que tres avions militars es van estavellar a Kuwait després de ser abatuts per "foc amic"

Els EUA confirmen que tres avions militars es van estavellar a Kuwait després de ser abatuts per "foc amic"

Junts perfila el seu pla migratori amb tres fases per adquirir drets

Junts perfila el seu pla migratori amb tres fases per adquirir drets

Espanyols residents a Israel, entre els nervis i el suport a l’ofensiva contra l'Iran: "És tràgic, però el moment és ara"

Espanyols residents a Israel, entre els nervis i el suport a l’ofensiva contra l'Iran: "És tràgic, però el moment és ara"

Junts presenta el seu veto als pressupostos d'Illa: "La discrepància és total"

Junts presenta el seu veto als pressupostos d'Illa: "La discrepància és total"

Imprudència a les Tres Xemeneies del Besòs: una persona es llança en parapent i dos càmeres acaben detinguts

Imprudència a les Tres Xemeneies del Besòs: una persona es llança en parapent i dos càmeres acaben detinguts
Tracking Pixel Contents