NECROLÒGIQUES
Successos
Cremen 10 contenidors de matinada a l'Escala
Una dotació dels bombers ha treballat per apagar el foc
Núria León
Aquest matí de diumenge, a les 06:22 hores, els serveis d'emergències han rebut l'avís d'un incendi que ha cremat en la seva totalitat una bateria de 10 contenidors al carrer del Puig Sec de l'Escala.
Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una unitat dels Bombers de la Generalitat, que ha anat apagant el foc de cada contenidor afectat. No s'han registrat danys personals ni cap altra afectació a la zona.
