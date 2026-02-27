46,4 milions d'euros
Pressupostos de la Generalitat 2026: aquestes són les principals inversions a l'Alt Empordà
El govern català preveu destinar 46,4 milions d'euros a la comarca
La Generalitat preveu invertir 46,4 milions d'euros a l'Alt Empordà el 2026, segons marca el projecte de pressupostos que ha presentat el Govern aquest divendres al matí. D'aquesta manera, serà la segona amb més diners de la demarcació de Girona, per darrere del Gironès.
Les principals inversions de la Generalitat a l'Alt Empordà són:
- Construcció de la Plataforma d’R+D+i d’Energies Marines (PLEMCAT)
- Construcció de la nova Escola Gonçal Comellas d’Avinyonet de Puigventós
- Condicionament de la C-252 Figueres – Peralada
- Conservació de carreteres
- Arranjament del camí vell de Cadaqués al Far de Cap de Creus (camí de ronda)
A la província de Girona es preveu invertir 213,1 milions d'euros a la demarcació de Girona. Es tracta d'un increment del 36% en comparació amb els últims comptes. En l'àmbit de projectes, els comptes preveuen invertir 14 milions d'euros (MEUR) en reformes al Trueta, 6,7 MEUR per a la construcció de la variant d'Olot i 31,5 milions més per a la construcció del PLEMCAT, el parc eòlic marí del golf de Roses que ha de servir com a laboratori experimental. A més, també es preveu avançar amb la construcció del futur Campus de Salut amb la redacció del projecte arquitectònic.
El pressupost de la Generalitat per al 2026 arriba als 49.162 milions d'euros, una xifra que eleva en un 22,8% la dels comptes del 2023, els últims aprovats, i en un 10,3% la del 2025 comptant els suplements de crèdit. En termes absoluts, la despesa augmenta en 9.127 milions (vs. 2023) i els departaments que més creixen són Salut (+2.428), fins als 13.840 milions; Educació (+1.642), fins als 8.356 milions; i Drets Socials (+930), fins als 4.248 milions. Si s'inclou tot el sector públic la despesa s'enfila fins als 54.757 milions (+24% sobre 2023). La inversió prevista és de 4.146 milions, i supera la del 2023 amb i sense fons europeus -en aquest últim cas, en un 45%. El Govern explica l'increment per l'estalvi corrent de 2.475 milions.
