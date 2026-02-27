Successos
Un nou dispositiu policial a la Jonquera acaba amb 36 identificats amb 200 antecedents acumulats, un d’ells amb 74
L’operatiu que va comptar amb 94 efectius de quatre cossos policials, va identificar 247 persones i va acabar amb quatre detencions
La Jonquera va acollir dimecres a la tarda un nou dispositiu conjunt del Pla Trident, amb la participació de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, amb un total de 94 efectius.
El balanç del dispositiu inclou 247 persones identificades i 146 vehicles identificats, a més de 1.933 vehicles controlats pel radar, amb dues denúncies per excés de velocitat. En matèria de seguretat viària, es van fer cinc proves de detecció de drogues, tres dels quals van donar positiu, i es van interposar 25 denúncies per infraccions de trànsit, a més de retirar tres vehicles amb grua.
En l’àmbit policial, es van controlar 36 persones que acumulaven 200 antecedents i entre aquests hi ha un home que caminava pel voral i que els agents van aturar en un control situat en una rotonda de l'N-II. Va resultar sense un multireincident que, segons les dades policials, acumulava 74 antecedents per diversos tipus de delictes, sobretot de tipus patrimonial.
Els agents van tramitar 22 peticions al Centre de Cooperació Policial i Duanera. També consten tres requisits SIRENE vinculats a controls específics. Pel que fa a detencions, tres persones van ser arrestades per infracció de la llei d'estrangeria i una altra per usurpació d’estat civil, en identificar-se amb la documentació d’una altra persona.
L’Ajuntament recorda que aquests dispositius tenen com a objectiu reforçar la seguretat ciutadana en aquest municipi fronterer, amb controls de persones i vehicles i prevenció d’infraccions i delictes.
