Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mor docent atropellada EmpuriabravaJustícia social FigueresAntonio Tejero a FigueresDiana DowekHumor Figueres
instagramlinkedin

Successos

Enxampen un conductor a 120 km/h i quadruplicant la taxa d’alcoholèmia a l'N-260 a Pedret i Marzà

Els Mossos el van detectar en un control de velocitat i el van aturar

La imatge del vehicle captat pel radar dels Mossos a Pedret i Marzà.

La imatge del vehicle captat pel radar dels Mossos a Pedret i Marzà. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Pedret i Marzà

Un control de velocitat dels Mossos d'Esquadra a l’N-260, a Pedret i Marzà, acaba amb un conductor denunciat penalment després de ser enxampat a 120 km/h i donar una taxa d’alcoholèmia d'1,10 mg/l.

Els agents de Trànsit de l’Àrea Regional de Girona (sector de Borrassà) van muntar aquest dimarts, 24 de febrer, un control de velocitat a l’N-260 al seu pas per Pedret i Marzà. Durant el dispositiu van detectar un vehicle que circulava a gran velocitat: el radar el va captar a 120 km/h en un tram on el límit és de 90.

Els agents van interceptar el conductor i el van fer aturar. En identificar-lo, un home de 42 anys, van observar que presentava signes molt evidents d’haver consumit alcohol. Li van practicar la prova d’alcoholèmia i va donar una taxa d’1,10 mg/l, més de quatre vegades per sobre del límit permès, fixat en 0,25 mg/l.

Per aquest motiu, els Mossos el van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. A més, també li van tramitar la denúncia administrativa corresponent per excés de velocitat.

Notícies relacionades

L’home serà citat per comparèixer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  2. Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
  3. Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
  4. Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol 'desbloquejar
  5. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  6. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  7. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  8. Aquesta moneda de 50 cèntims pot valer molts diners: fixa't en aquest detall per saber si la pots vendre per més de 1.000 euros

La Cuina de Pescadors programa cinc sessions al MARAM de l'Escala amb receptes de peix i marisc

La Cuina de Pescadors programa cinc sessions al MARAM de l'Escala amb receptes de peix i marisc

Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern

Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern

Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana

Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana

Quan es votaran els pressupostos de la Generalitat? Quant temps tenen el Govern i ERC per pactar?

Quan es votaran els pressupostos de la Generalitat? Quant temps tenen el Govern i ERC per pactar?

La fira d'ocupació TreballemGi de Figueres incrementa el nombre d'empreses i arriba a la setantena

La fira d'ocupació TreballemGi de Figueres incrementa el nombre d'empreses i arriba a la setantena

El Govern aprova els seus primers pressupostos a l’espera d'ERC: "Catalunya els necessita, són valents i ambiciosos"

El Govern aprova els seus primers pressupostos a l’espera d'ERC: "Catalunya els necessita, són valents i ambiciosos"

Felip VI insta el seu pare a "recuperar la residència fiscal a Espanya" si vol tornar

Felip VI insta el seu pare a "recuperar la residència fiscal a Espanya" si vol tornar

Jonathan, de 42 anys i al carrer pel 'chemsex': "Jo tenia una vida normal i la 'tina' m'ho ha tret tot"

Jonathan, de 42 anys i al carrer pel 'chemsex': "Jo tenia una vida normal i la 'tina' m'ho ha tret tot"
Tracking Pixel Contents