Simulacre
Simulacre d’incendi en un vaixell amarrat a Empuriabrava amb dos ferits i vessament de gasoil
L’exercici ha simulat un foc davant l’edifici de capitania i l’evacuació dels afectats
Un simulacre d’emergència va recrear dimecres al matí un incendi en una embarcació amarrada a la Marina d’Empuriabrava, amb un vessament de carburant al medi i dos ferits. L’exercici es va dur a terme davant l’edifici de capitania, al pantalà, i va comportar la mobilització d’equips interns del port i de diversos cossos operatius.
Segons l’escenari plantejat, el port va activar el seu Pla d’autoprotecció en situació d’emergència, amb la posada en marxa dels equips d’intervenció i de primers auxilis, així com del Centre d’Atenció i Coordinació (CAC). També es va simular la trucada al 112 i al CECAT per comunicar l’incident i gestionar les activacions corresponents.
D’acord amb el mateix supòsit, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries hauria activat el pla d’emergència municipal i la Generalitat hauria activat el Pla especial d’emergències per contaminació accidental de les aigües marines (CAMCAT) en fase d’Alerta.
En l’operatiu hi van participar 12 efectius dels Bombers de la Generalitat, amb tres camions bomba rural pesant (BRP) dels parcs de Roses, Sant Climent Sescebes i l’Escala, i un vehicle lleuger. Els Bombers van assumir la coordinació de l’actuació i van simular tasques d’extinció, de control del vessament i de recerca i rescat de dues persones ferides a l’embarcació. Paral·lelament, el personal de marineria va col·laborar en l’aïllament del vaixell afectat i en el moviment d’embarcacions properes.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va simular l’assistència als dos afectats i l’organització de l’atenció sanitària, en coordinació amb el cap de la intervenció i la Central de Coordinació Sanitària (CECOS). En el simulacre hi van intervenir dues ambulàncies de Suport Vital Bàsic (SVB), amb cinc professionals.
Pel que fa a l’ordre i la seguretat, hi van participar efectius dels Mossos de la USC de Roses, coordinats amb la Policia Local de Castelló d’Empúries, amb funcions de control d’accessos i protecció del perímetre. També es va constituir una cèl·lula d’avaluació amb els equips actuants per valorar sobre el terreny el desenvolupament de l’exercici.
El simulacre es va organitzar conjuntament entre Empuriaport i Protecció Civil, amb la participació de tècnics territorials a Girona, segons informa l'últim ens.
