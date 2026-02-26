Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Projecten una casa de colònies a l'Escala, en un antic restaurant amb equipaments a Riells

L'Ajuntament va aprovar una modificació del planejament per permetre que tiri endavant la iniciativa privada

L'espai on es projecta la casa de colònies, a l'Escala.

L'espai on es projecta la casa de colònies, a l'Escala. / Basili Gironès

Redacció

Redacció

L'Escala

L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat inicialment una modificació puntual del pla general a la zona de Riells de Dalt amb l'objectiu de permetre la construcció d'una casa de colònies.

Aquesta modificació hauria de permetre la renovació d'un gran espai situat entre els carrers Estepa Negra, de la Pinassa, Mallols i passatge del Romaní, on hi havia hagut un restaurant amb equipaments que està en desús des de fa molts anys i s'havia anat degradant.

Existeix un projecte per fer-hi el primer complex de cases de colònies que tindria el municipi, millorant al mateix temps els espais públics i l'oferta turística sostenible, però per fer-ho possible cal tirar endavant aquesta modificació.

La proposta aprovada al ple remarca que "aquest tipus d'equipament promou un model de turisme educatiu amb responsabilitat social, ambiental i compromís amb el territori" i destaca que "actualment, el municipi no disposa d'espais destinats a l'esbarjo i l'allotjament infantil en format de cases de colònies".

Reordernació del trànsit

Paral·lelament, també es preveu fer una reordenació del trànsit als carrers de la zona per tal de facilitar la circulació i marcar els espais d'aparcament, seguint la línia de les converses que s'han mantingut amb els veïns en referència a aquest projecte.

