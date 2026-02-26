Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava

La víctima, de 42 anys, travessava el carrer quan el vehicle l'ha envestit

Les fotos de l'accident d'Empuriabrava on ha mort una mestra

Veure Galeria

Les fotos de l'accident d'Empuriabrava on ha mort una mestra / ACN

ACN

Eva Batlle

Castelló d'Empúries

Una dona de 42 anys, mestra de l'institut escola d'Empuriabrava, ha mort aquest dijous al matí a Castelló d'Empúries després de ser atropellada per un autobús de línia regular del municipi.

L'accident ha tingut lloc cap a les nou del matí, al carrer Pla de Roses, una via propera al centre educatiu. Segons les primeres informacions, la víctima estava travessant la via quan el vehicle l'ha envestit. Les causes encara s'estan investigant per part de la Policia Local de Castelló d'Empúries.

Les fotos de l'accident d'Empuriabrava on ha mort una mestra

El lloc de l'accident. / ACN

El succés ha mobilitzat els Bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'hi ha desplaçat amb quatre dotacions, però no han pogut fer res per salvar la vida de la dona. També hi han anat tres dotacions de la Policia Local de Castelló d'Empúries.

Estem treballant per ampliar la informació

Una ofrena a la tomba de Gaudí i una missa a la Sagrada Família, primers actes confirmats de la visita de Lleó XIV

La Taula de Voluntariat Ambiental de l’Empordà genera noves aliances entre entitats

El canvi climàtic ha alimentat el tren de borrasques d’aquest hivern i ha augmentat fins a un 36% la intensitat de les pluges a Espanya

Defuncions del 26 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

L'advertència de Roberto Brasero: "Arriba una DANA a aquesta zona d'Espanya"

La lluita d'una nena contra la dermatomiositis juvenil, una malaltia "rara": "Durant un temps només podia obrir els ulls; ara ja pot anar a l'escola"

