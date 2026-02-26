Successos
Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava
La víctima, de 42 anys, travessava el carrer quan el vehicle l'ha envestit
Una dona de 42 anys, mestra de l'institut escola d'Empuriabrava, ha mort aquest dijous al matí a Castelló d'Empúries després de ser atropellada per un autobús de línia regular del municipi.
L'accident ha tingut lloc cap a les nou del matí, al carrer Pla de Roses, una via propera al centre educatiu. Segons les primeres informacions, la víctima estava travessant la via quan el vehicle l'ha envestit. Les causes encara s'estan investigant per part de la Policia Local de Castelló d'Empúries.
El succés ha mobilitzat els Bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'hi ha desplaçat amb quatre dotacions, però no han pogut fer res per salvar la vida de la dona. També hi han anat tres dotacions de la Policia Local de Castelló d'Empúries.
Estem treballant per ampliar la informació
