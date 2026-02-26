Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ramaderia

Els ramaders de l'Alt Empordà es preparen per tornar a moure bestiar amb l'aixecament de restriccions per la dermatosi

El sector demana vacunar els vedells que perden la immunitat en vistes de l'arribada de la calor i els mosquits

Unes vaques d'una granja de Peralada

Unes vaques d'una granja de Peralada / ACN / Gerard Vilà

ACN

Gerard Vilà

Perelada

Els ramaders de l'Alt Empordà es preparen per tornar a moure bestiar amb normalitat, davant de l'aixecament de les restriccions per la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC). A partir d'aquest divendres, els pagesos podran entrar i treure animals de les seves explotacions sense les restriccions que hi havia fins ara i que s'han traduït, en la majoria de casos, amb pèrdues econòmiques i tràmits molt més feixucs que abans. A tall d'exemple, en Jordi Cros, responsable d'una granja de vaques a Peralada explica que ara necessita tres dies per aconseguir fer els tràmits que abans tenia llestos amb quinze minuts. Des del sector, però, exigeixen que es vacunin els vedells joves que perdran en breu la immunitat, en previsió de l'arribada dels mosquits.

