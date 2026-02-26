Successos
Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
La víctima, de 42 anys, travessava el carrer quan el vehicle l'ha envestit
Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava
El conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava aquest dijous ha quedat detingut per la Policia Local de Castelló d'Empúries, després de fer-li les proves d'alcoholèmia i drogues protocol·làries, segons ha pogut saber l'ACN.
L'accident ha tingut lloc cap a les 9 del matí, quan un autocar d'una línia regular del municipi ha envestit una dona que travessava el carrer Pla de Roses d'Empuriabrava, davant de l'establiment Wine Palace, causant-li la mort. La víctima, de 42 anys, era mestra de l'Institut Escola El Bruel d'Empuriabrava.
Després de rebre l'avís a través del 112, s'han activat les unitats de la Policia Local de Castelló d'Empúries i els serveis sanitaris. El Servei d'Emergències Mèdiques s'hi ha desplaçat amb quatre dotacions, però malgrat les maniobres d'assistència practicades in situ no han pogut fer res per salvar la vida de la dona, i han certificat la seva mort cap a dos quarts de 10.
Commoció al centre educatiu
Els fets han causat commoció entre la comunitat educativa del centre, i s'ha activat el protocol d'atenció psicològica per donar suport a l'alumnat, professorat, familiars i persones que han presenciat l'accident, amb atenció ubicada a l'Auditori Puigmal.
La Policia Local de Castelló d'Empúries ha obert una investigació per esclarir els fets i està instruint les diligències corresponents, en coordinació amb l'autoritat judicial.
