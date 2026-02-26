Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Demografia

L'Alt Empordà continua sent la segona comarca de Catalunya amb més població nascuda a l'estranger

Una cinquantena de municipis catalans tenen més del 25% d'habitants amb nacionalitat de fora d'Espanya i entre els primers n'hi ha dos d'altempordanesos

Vianants passejant per Figueres en una imatge d'arxiu.

Vianants passejant per Figueres en una imatge d'arxiu. / Arxiu

Laura Teixidor

Girona

L’Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha fet públiques les darreres dades sobre població segons lloc de naixement i nacionalitat, que confirmen el pes creixent de la població d’origen estranger a Catalunya. A 1 de gener de 2025, hi residien 2.039.015 persones nascudes a l’estranger, el 25,1% del total de la població.

Entre les comarques amb una proporció més elevada de població nascuda fora de l’Estat destaca l’Alt Empordà, que amb un 31,6% se situa com la segona comarca de Catalunya amb més pes de residents nascuts a l’estranger, només per darrere del Barcelonès (34,1%). En tercera posició hi ha la Segarra (31,5%).

A l’extrem oposat, les proporcions més baixes es registren al Lluçanès (11,4%), el Pallars Sobirà (14,3%) i el Moianès (14,6%).

Població nascuda a l'estranger per comarques

En comparació a l’any anterior, la població nascuda a l’estranger ha augmentat en 132.183 persones a Catalunya, un increment del 6,9%, i el creixement s’ha registrat a totes les comarques.

Pel que fa a la nacionalitat, la població estrangera representa el 18,7% del total (1.522.819 persones). En aquest cas, la comarca amb el percentatge més alt és la Segarra (30,1%), seguida de l’Alt Empordà (25,9%) i el Barcelonès (24,9%).

Orígens diversos

Per lloc de naixement, gairebé la meitat de la població nascuda a l’estranger prové d’Amèrica (47,4%), seguida de l’Àfrica (20,7%) i Europa (20,3%). Els principals països d’origen són el Marroc, Colòmbia, Argentina, Perú i Equador.

Pel que fa a la nacionalitat, la població americana també és la més nombrosa (32,8%), seguida de l’europea (29,9%) —majoritàriament de la Unió Europea— i l’africana (23,2%). El Marroc, Colòmbia, Itàlia, Romania i la Xina encapçalen la llista de nacionalitats estrangeres amb més presència a Catalunya.

Finalment, a Catalunya hi ha 56 municipis on el percentatge de població de nacionalitat estrangera és superior al 25%. Destaquen Guissona (51,8%), Castelló d'Empúries (45,5%), la Portella (42,1%), Sant Pere Pescador (39,5%) i Lloret de Mar (38,5%). Respecte al lloc de naixement, són 107 els municipis on el percentatge de nascuts a l’estranger és superior al 25%. Destaquen Guissona (51,0%), Castelló d’Empúries (49,5%), la Jonquera (46,2%), Lloret de Mar (45,4%) i Salt (44,8%).

De fet, per grandària del municipi i lloc de naixement, els municipis de fins a 500 habitants van registrar el major percentatge de població nascuda a Catalunya (82,5%), els municipis de 50.001 a 100.000 habitants el major percentatge de nascuts a la resta d'Espanya (15,9%) i el municipi de més d'1 milió d'habitants (Barcelona) el major percentatge de nascuts a l'estranger (34,6%).

Edat mitjana baixa a Girona

Finalment, l'any passat l'edat mitjana de la població era de 43,69 anys (42,31 anys els homes i 45,04 anys les dones).

Per comarques, els valors més alts es van registrar a la Terra Alta (48,77 anys), el Priorat (48,46 anys) i el Pallars Jussà (47,46 anys) i els valors més baixos, al Gironès (41,04 anys), la Segarra (42,57 anys) i el Vallès Occidental (42,73 anys).

TEMES

