Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estació intermodalGasolineres FigueresAina TremoledaEscola AvinyonetIA
instagramlinkedin

Eleccions municipals 2027

Jesús Ramió serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Boadella i les Escaules

Situa com a eix central del seu projecte la igualtat entre els dos nuclis

Jesús Ramió, segon per l'esquerra, amb Marc Lamuà (a la dreta), Pere Casellas i Núria Navarro del PSC.

Jesús Ramió, segon per l'esquerra, amb Marc Lamuà (a la dreta), Pere Casellas i Núria Navarro del PSC. / PSC

Redacció

Redacció

Boadella i les Escaules

Jesús Ramió Soldevila serà el candidat del PSC a l’alcaldia de Boadella i les Escaules a les pròximes eleccions municipals de 2027. La formació assegura que la candidatura vol impulsar “un projecte integrador i de futur” per al conjunt del municipi, amb l’objectiu de reforçar la cohesió entre els dos nuclis. És regidor a l'Ajuntament, a l'oposició, des del 2023.

Ramió viu a Boadella i les Escaules des del 2003 amb la seva dona i la seva filla, tot i que la seva vinculació amb el municipi es remunta al 1983, quan hi va començar a establir llaços personals i familiars.

Fa anys que estimo aquest poble i que hi he fet la meva vida. Ara em sento preparat per fer un pas endavant i ser l’alcalde de tots els boadellencs i escaulencs, escoltant tothom i treballant per igual pels dos nuclis”, va explicar el candidat durant la presentació que va fer el partit aquesta setmana.

Igualtat de serveis i inversions entre els dos nuclis

El PSC situa com a eix central del seu projecte la igualtat entre Boadella i les Escaules, amb el compromís d’assegurar “les mateixes oportunitats, serveis i inversions” als dos pobles. Ramió defensa que el municipi ha d’avançar amb una mirada conjunta i cohesionada, evitant desequilibris.

Entre les línies prioritàries que el candidat posa sobre la taula hi ha l’impuls de projectes vinculats a l’agricultura per reforçar el sector primari i el desenvolupament local; el suport a l’educació i a iniciatives formatives orientades als més joves; i la dinamització de la vida cultural del municipi per enfortir la identitat i la convivència. També remarca la voluntat de “treballar des de la proximitat” i mantenir un diàleg constant amb entitats i veïnat.

Ramió assegura que afronta el repte “amb il·lusió i responsabilitat” i que l’experiència a l’oposició li ha servit per identificar què funciona i què cal millorar. “Crec que el municipi necessita un nou impuls, més unitat i més projecte compartit. Vull un Ajuntament obert, proper i que treballi pensant en tothom”, ha remarcat.

Notícies relacionades

Amb aquesta candidatura, els socialistes volen presentar-se com una alternativa “sòlida i constructiva” per obrir una nova etapa al municipi, basada —segons el PSC— en la igualtat, el respecte i el progrés compartit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
  2. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  3. Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
  4. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  5. Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
  6. Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: 'Fa vuit dies que no parlo amb ells
  7. Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
  8. Fins a 200 euros al mes per cada fill: així seria la nova ajuda universal que prepara el Govern

Exigeixen al Govern mesures per controlar l’expansió del coipú a l'Alt Empordà

Exigeixen al Govern mesures per controlar l’expansió del coipú a l'Alt Empordà

Els sindicats d’Educació s’aixequen de la taula de negociació: "La pujada salarial continua sent inacceptable"

Els sindicats d’Educació s’aixequen de la taula de negociació: "La pujada salarial continua sent inacceptable"

Boira a l'Empordà: per què bona part del litoral mediterrani s'ha despertat envoltat en una espessa capa de boirina?

Boira a l'Empordà: per què bona part del litoral mediterrani s'ha despertat envoltat en una espessa capa de boirina?

Tejero va posar en dubte els plans d'Armada: "És un matusser, el que vol és ser president com sigui"

Tejero va posar en dubte els plans d'Armada: "És un matusser, el que vol és ser president com sigui"

El servei secret va anotar reunions del rei Joan Carles amb militars implicats en el cop mentre els jutjaven

El servei secret va anotar reunions del rei Joan Carles amb militars implicats en el cop mentre els jutjaven

El Vaticà confirma que Lleó XIV viatjarà a Espanya del 6 al 12 de juny del 2026

El Vaticà confirma que Lleó XIV viatjarà a Espanya del 6 al 12 de juny del 2026

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya un mes després de l’accident de Gelida

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya un mes després de l’accident de Gelida

Humor Figueres canvia la Setmana Santa pel pont de la Puríssima

Humor Figueres canvia la Setmana Santa pel pont de la Puríssima
Tracking Pixel Contents