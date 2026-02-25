Educació
La Generalitat tira endavant la nova escola d'Avinyonet de Puigventós
Educació ha aprovat el projecte per construir el centre Gonçal Comelles amb una inversió de 5.426.937 euros
El Departament d’Educació de la Generalitat ha aprovat l’encàrrec per a l’execució de les obres de nova construcció d’una escola d’una línia de ràtio baixa a l’Escola Gonçal Comellas, a Avinyonet de Puigventós. El projecte suposa una inversió total de 5.426.937 euros. L’actuació ha estat encarregada a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, que assumirà la gestió integral del procés. "Es tracta d’un projecte llargament esperat i reclamat per l’Ajuntament i per la nostra comunitat educativa", ha afirmat el consistori d’Avinyonet.
La nova escola permetrà disposar d’un equipament modern i funcional, adequat a la realitat del municipi i pensat per tal d’oferir millors condicions d’aprenentatge. "Amb aquesta inversió, Avinyonet de Puigventós reforçarà els seus serveis educatius i donarà resposta al creixement i a les necessitats de la comunitat educativa del municipi", afirma el govern local.
Paral·lelament, el consistori ha iniciat les obres de millora del sanejament vinculades a la construcció de la nova escola, amb l’objectiu de garantir una correcta evacuació d’aigües residuals i pluvials, així com assegurar la connexió adequada amb la xarxa general. Les actuacions inclouen la instal·lació de noves canonades, la millora dels punts de connexió existents i l’adequació de la infraestructura subterrània per a adaptar-la a les necessitats del nou equipament educatiu. "Aquestes obres són imprescindibles per a assegurar el correcte funcionament dels serveis bàsics de la futura escola", manifesta.
La intervenció forma part del conjunt d’actuacions associades a la construcció del nou centre educatiu. Amb aquestes millores, Avinyonet de Puigventós fa un pas endavant en el desenvolupament de les infraestructures necessàries per acollir la nova escola projectada pel Departament d’Educació de la Generalitat.
