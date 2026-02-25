Reivindicació ofici artesà
La Fira del Carbó de Sant Llorenç de la Muga arriba a la 25è edició consolidant la reconversió
Aquest diumenge, el poble empordanès ofereix el carbó vegetal procedent de les 15 tones d’alzina cremades a l'estil tradicional
Vint-i-cinc edicions. Aquesta és la xifra exacta a la qual ha arribat la Fira del Carbó de Sant Llorenç de la Muga. Va néixer dedicada a la Mongeta, com un dels productes estrella dels pagesos del poble, però la seva progressiva desaparició de les hortes de la riba de la Muga va fer que l’esdeveniment fes un gir i acabés dedicat a un dels oficis més ancestrals d’aquest territori de muntanya: els carboners i el carbó.
«Arribem a les vint-i-cinc edicions amb plenitud, però això no vol dir que la nostra Fira compleixi vint-i-cinc anys seguits, ja que hem estat honestos i no hem sumat quan no tocava. Hi ha hagut anys que s’ha hagut de suspendre per mal temps i tampoc la vam poder fer durant la pandèmia», explica Ivan Arché, president del Futbol Club Sant Llorenç, l’entitat que comparteix l’organització amb l’Ajuntament que presideix l’alcaldessa Montserrat Brugués.
Un treball intens
Els voluntaris del poble ja es van posar a treballar setmanes enrere per a muntar la carbonera a l’entrada del poble, amb una llenya «cent per cent d’alzina. N’hem cremat quinze mil quilos. Entre un quinze i un vint per cent s’acaba convertint en carbó vegetal», afegeix Arché.
Entre les deu del matí i les quatre de la tarda d’aquest diumenge, els esdeveniments s’aniran celebrant per a oferir activitats de tot tipus, com ara dansa i visites guiades. Algunes convocatòries del programa ja sumem nombroses edicions a l’esquena, com la quinzena Trobada d’intercanvi de plaques de cava, el catorzè concurs Apunta a la mongeta i el cinquè Campionat de futbolí.
La plaça és el centre neuràlgic de tot plegat. La venda de carbó es farà en sacs de 4 i 23 quilos.
Tenen molt bon sortida i cada any s’exhaureixen. Particulars, botigues del poble dels voltants i restaurants aprecien aquest carbó que converteix la cuina en quelcom especial, com molt bé podrà comprovar tothom amb els tastets de botifarra amb mongetes de ganxet.
Un combustible vegetal apreciat per cuinar i d’origen sostenible
El carbó vegetal és un combustible sòlid que s’obté a partir de la combustió incompleta de fusta o amb molt poc, oxigen, en un procés conegut com a carbonització o piròlisi. Tradicionalment es produïa al mateix bosc, en carboneres cobertes de terra i brancatge, on la fusta es coïa lentament durant dies fins a transformar-se en un material negre, lleuger i amb un alt contingut energètic.
Durant segles va ser un recurs essencial per a la vida rural, sobreto per a cuinar i per a oficis com la forja i la metal·lúrgia. La figura del carboner forma part del patrimoni etnològic de moltes comarques boscoses catalanes, com l’Alt Empordà.
