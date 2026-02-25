Animals invasors
Exigeixen al Govern mesures per controlar l’expansió del coipú a l'Alt Empordà
Unió de Pagesos denuncia que des de principi de gener no s'han dut a terme cap de les accions de captura i control
Unió de Pagesos (UP) exigeix al Departament de Territori que reprengui les mesures de control per evitar l’expansió del coipú, principalment a les comarques de l’Alt Empordà i el Baix. En aquest sentit, el sindicat denuncia, en un comunicat, que des de principi de gener de 2026, "el Govern català no ha dut a terme cap de les accions de captura i control que s’havien desplegat entre els anys 2023 i 2025" per impedir la propagació d’aquesta espècie i acusen l'Executiu de "manca de previsió".
Des de UP recorden que el 2023, i davant de les queixes de la pagesia pels danys agrícoles registrats, el Govern va posar en marxa dues brigades específiques per al control del coipú i remarquen que des de la seva arrancada fins al maig del 2025 van capturar 3.289 exemplars.
Tot i així, Unió de Pagesos denuncia que, un cop va caducar la contractació del servei, l’Executiu va optar "de manera incomprensible per no renovar-la adduint manca de pressupost". Aquesta decisió "topa amb la necessitat d’una planificació de captures constant i sostinguda" a les zones amb poblacions de coipú més nombroses.
Per últim, també alerten de l’augment exponencial que la població d'aquesta espècia invasora ha tingut a Catalunya en els últims anys, sobretot a causa de la seva reproducció ràpida i nombrosa. Això fa que la seva presència sigui, cada cop més, una amenaça per als conreus herbacis, com la colza i arròs, dels quals s’alimenta, adverteix UP.
