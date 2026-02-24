Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roses situa el projecte lingüístic de les escoles bressol entre els quatre més destacats de Catalunya

La regidora Sílvia Ripoll el presenta a la II Jornada sobre Política Lingüística als Municipis

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Roses, Sílvia Ripoll, ha participat en la II Jornada sobre Política Lingüística als Municipis

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Roses, Sílvia Ripoll, ha participat en la II Jornada sobre Política Lingüística als Municipis / Ajuntament de Roses

Redacció

Redacció

Roses

El projecte lingüístic de les escoles bressol municipals de Roses ha estat reconegut com un dels quatre més destacats de Catalunya en política lingüística local. La regidora de Cultura, Sílvia Ripoll, en va exposar el contingut el 20 de febrer a la II Jornada sobre Política Lingüística als Municipis.

La iniciativa s’aplica a les llars d’infants municipals El Franquet i El Cavallet de Mar i promou espais de treball col·laboratiu entre les educadores per analitzar els hàbits lingüístics i incorporar estratègies que reforcin l’ús del català en les interaccions quotidianes amb els infants i les famílies.

Entre les accions desenvolupades hi ha el "Repte 21 dies", pensat per afavorir canvis d’hàbits lingüístics, i l’elaboració de materials visuals amb imatges i vocabulari bàsic per facilitar la comunicació amb les famílies i contribuir a normalitzar l’ús de la llengua en l’entorn educatiu.

Durant la seva intervenció, Ripoll va subratllar que "treballar la llengua des de l’educació primerenca afavoreix la cohesió social i dona eines útils tant a les professionals com a les famílies per incorporar el català amb naturalitat en el dia a dia".

La jornada, organitzada pel Departament de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), va reunir representants municipals d’arreu de Catalunya amb l’objectiu de compartir experiències i reforçar el paper de les administracions locals en la promoció de la llengua.

TEMES

Roses situa el projecte lingüístic de les escoles bressol entre els quatre més destacats de Catalunya

