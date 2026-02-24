Comerç
Premien la Sabateria Tena, un ofici familiar que celebra més de 50 anys d'història a Roses
La Cambra de Comerç de Girona li ha atorgat la distinció d''Establiment Històric' per superar el mig segle d'història
Aquest matí la Sabateria Tena ha rebut la placa de forja atorgada per la Cambra de Comerç de Girona, que la distingeix com a ‘Establiment Històric’, en haver superat els 50 anys d’existència. En nom de l’establiment, ha recollit el guardó Francisco Tena, actual propietari i responsable de la sabateria, acompanyat de la seva filla.
Un ofici traspassat de pare a fill
La història de la Sabateria Tena comença als anys seixanta, quan Vicente Tena arriba a Roses des del seu poble natal. Paleta de professió, una malaltia el força a deixar la construcció i amb els coneixements de sabater que havia après del seu pare, decideix reinventar-se. L’any 1969 obre la sabateria al número 23 del carrer Puig Rom, un local ple de vida, on es feien reparacions, sabates a mida i peces de cuir treballades amb cura artesanal. Als anys vuitanta, amb el creixement del negoci, s’hi incorporen els fills de Vicente per ajudar al taller familiar.
Amb el temps, un d’ells emprèn un altre camí professional, però Francisco Tena González decideix quedar-s’hi. Aprèn l’ofici al costat del pare, amb dedicació i respecte, i es compromet amb la continuïtat de la tradició familiar, afrontant les crisis i els canvis del sector. Amb els anys, assumeix les regnes del negoci, s’adapta a les noves tecnologies i incorpora maquinària nova per optimitzar el servei. Actualment, Francisco continua al capdavant de la sabateria. Amb gairebé quatre dècades d’experiència, Francisco manté viu un ofici històric al poble. És l’exemple d’un establiment que ha sabut evolucionar sense perdre la seva essència.
L’acte de lliurement ha comptat amb la participació del president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega; de l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez; del diputat d'Assistència als Municipis i Suport a Entitats Locals de la Diputació de Girona i Vicepresident Segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Joan Plana; i del gerent de la Cambra de Comerç de Girona, Eduard Torrent.
El guardó
El guardó lliurat ha estat una placa de forja artística que simbolitza una olivera, com a metàfora de la longevitat de les empreses. La peça està treballada en diferents tipologies de metalls (ferro, acer inoxidable), que s’uneixen com a símbol de les diferents generacions i de l’adaptació als canvis que els establiments com Sabateria Tena han hagut d’afrontar al llarg de la seva història.
La Cambra de Comerç distingeix amb el guardó ‘Establiments Històrics’ aquelles empreses comercials, industrials o de serveis establertes a les comarques gironines que acrediten haver complert 50, 70, 100, 125 o 150 anys de la seva activitat mercantil, com és el cas de Sabateria Tena, que obrí les seves portes a Roses l’any 1969.