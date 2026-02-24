Mirant enrere
Una imatge amb història: Roses en temps dels primers cotxes de línia
El carrer del Dr. Pi Sunyer de Roses, popularment conegut com el carrer de Davant, a la dècada de 1920. Hi ha dos cotxes de línia aparcats en direcció Figueres. En primer terme un auto Chevrolet de la companyia Autos Gregori al xamfrà amb l’actual plaça de Catalunya. És una de les moltíssimes postals de Roses editades per Valentí Fargnoli, que es venien a la botiga Panadería de Marina, regentada per Emigdi del Castillo i Teresa Romañach. La imatge permet veure persones vestides amb roba estival i a les balcaonades no hi falten les persianes enrotllables clàssiques.
Subscriu-te per seguir llegint
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
- Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina