Una imatge amb història: Roses en temps dels primers cotxes de línia

Fotografia cedida per l’Arxiu Municipal de Roses procedent de la família Ripoll Llorens.

Fotografia cedida per l’Arxiu Municipal de Roses procedent de la família Ripoll Llorens. / Valentí Fargnoli. AMR

Redacció

Redacció

Roses

El carrer del Dr. Pi Sunyer de Roses, popularment conegut com el carrer de Davant, a la dècada de 1920. Hi ha dos cotxes de línia aparcats en direcció Figueres. En primer terme un auto Chevrolet de la companyia Autos Gregori al xamfrà amb l’actual plaça de Catalunya. És una de les moltíssimes postals de Roses editades per Valentí Fargnoli, que es venien a la botiga Panadería de Marina, regentada per Emigdi del Castillo i Teresa Romañach. La imatge permet veure persones vestides amb roba estival i a les balcaonades no hi falten les persianes enrotllables clàssiques.

