Medi ambient
L'Escala aportarà sorra a les platges d'Empúries afectades pels temporals
L'objectiu és garantir l'accés aquest estiu mentre es treballa amb Costes per trobar una solució a mitjà i llarg termini per combatre la regressió del litoral de la zona
J.L.
L'Escala aportarà sorra a les platges d’Empúries malmeses pels temporals marítims, les tramuntanades i la manca de sediments del Fluvià i la Muga, que han deixat al descobert el rocall del subsol. L’Ajuntament ha impulsat aquesta actuació per garantir l’accés a les platges aquest estiu, mentre es treballa amb Costes per trobar una solució a mitjà i llarg termini per combatre la regressió del litoral de la zona, segons ha explicat l’alcalde, Josep Bofill, a la televisió pública Canal 10.
En aquest sentit, Bofill també assenyala que l’espigó artificial instal·lat davant la Casa Forestal l’any 1992 podria haver tingut una incidència directa en la pèrdua de sorra al litoral d’Empúries. "Abans hi havia dos malacons paral·lels al Moll Grec", recorda, però "es va optar per un espigó perpendicular a la costa que ha generat dinàmiques diferents". En aquest sentit, afirma que sectors com la Miranda i el mateix Moll Grec han crescut notablement, "però des de la meitat fins a la platja del Rec del Molí la sorra ha anat a menys".
L'Ajuntament de l'Escala està en contacte amb Costes des de la llevantada de Sant Esteve per actuar a la zona, segons explica Bofill, que es mostra optimista: "Ens consta que ja s'ha enviat un informe de la direcció provincial a Madrid per intervenir a Empúries i estem fent gestions perquè es pugui executar al més aviat possible".
Finalment, l’alcalde de l’Escala considera que cal actuar-hi i recuperar l'entorn per preservar-ne l'essència, ja que, si no, es perdria "un paratge natural històric" que alhora és "un dels més concorreguts de Catalunya".
La llevantada de Sant Esteve, la més virulenta
A l'Alt Empordà, l'Escala ha estat un dels municipis més afectats per les darreres llevantades. Una de les més intenses va ser la de Sant Esteve, que va deixar les sis platges del municipi pràcticament sense sorra.
El temporal va endur-se també les xarxes de retenció de sorra del litoral d'Empúries, mentre que a la platja de Riells la instal·lació va resistir l'embat de les onades. Dies després, l'Ajuntament va recol·locar les instal·lacions afectades.
A més, a Empúries la llevantada de Sant Esteve va tornar a deixar al descobert part de les restes arqueològiques del segle IV aC que ja s'havien excavat els anys 2018 i 2019, precisament arran d'un altre episodi de fort onatge que també les va desenterrar. En aquest punt, el mar també va fer aflorar trams d'unes esculleres modernes construïdes als anys 70 i 80.
Subscriu-te per seguir llegint
- El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
- Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
- El Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
- Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Prostitució a Figueres: tres clients i vuit dones identificades en diferents pisos de la ciutat
- "Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta"
- Els millors plans pel cap de setmana del 21 i 22 de febrer a l'Alt Empordà