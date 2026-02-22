Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Maria Asunción AlberchParkinson Joan SalasPàrquings EmpordàPlatja Empúries
instagramlinkedin

Sensellarisme

Portbou detecta un augment de persones sense llar al voltant de l'estació, sobretot migrants que fan nit al municipi

L'Ajuntament posa en marxa una taula de treball per definir una estratègia i millorar-ne l'atenció

L'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez i Dani Sanchez, referent de sensellarisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

L'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez i Dani Sanchez, referent de sensellarisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. / Berta Artigas Fontàs

Berta Artigas Fontàs

Portbou

Portbou ha detectat un augment de persones sense llar en els últims anys. Una part important són migrants que fan nit als voltants de l'estació internacional, mentre que altres casos estan vinculats amb persones amb problemes de salut mental. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament ha impulsat una taula de coordinació amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, els Mossos d'Esquadra, els serveis sanitaris i la Creu Roja per definir una estratègia conjunta i millorar l'atenció a aquest col·lectiu. Entre les primeres mesures plantejades hi ha l'habilitació d'un espai d'acollida per a episodis de fred o calor extrems. "En un municipi de mil habitants genera un malestar important i volem actuar", ha assegurat l'alcalde, Gael Rodríguez.

Portbou ha estat històricament "un lloc de pas", ha recordat Rodríguez, tant per al trànsit de viatgers com per als intercanvis comercials derivats de la seva ubicació transfronterera i l'estació internacional. Aquesta condició ha fet que sovint persones que migren o que es queden sense connexió ferroviària acabin dormint als carrers del municipi. En els darrers anys, segons l'alcalde, n'han detectat un augment.

Imatge de la primera trobada de la taula de treball pel sensellarisme

Imatge de la primera trobada de la taula de treball pel sensellarisme. / Ajuntament de Portbou

Per això, han posat en marxa una taula de treball sobre el sensellarisme, integrada per l'Ajuntament, el Consell Comarcal, els Mossos d'Esquadra, els serveis sanitaris i la Creu Roja. L'objectiu és elaborar un protocol d'actuació que millori la coordinació i l'atenció a aquestes persones. Tot i que la taula es troba encara "a les beceroles", una de les línies prioritàries és habilitar un espai perquè els transeünts puguin pernoctar en episodis de temperatures extremes o inclemències meteorològiques.

El referent de sensellarisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Dani Sánchez, ha explicat que la ubicació fronterera converteix Portbou en un dels punts d'entrada i sortida dins dels itineraris migratoris. Moltes de les persones que hi fan nit són migrants que queden sense tren en tractar-se de l'última estació en territori català, o bé n'hi ha d'altres que es queden bloquejades després que les autoritats franceses els impedeixin continuar el seu trajecte en arribar a França i els retornin al municipi.

150 retorns en calent de França al mes

Segons les dades dels serveis socials, cada mes es registren entre 140 i 150 "retorns en calent" des de França, és a dir, persones que les autoritats franceses retornen a Espanya per manca de documentació. "No totes aquestes persones es queden a Portbou", ha matisat Sánchez, "moltes intenten reprendre el trajecte en tren o a través dels passos de muntanya".

Una persona estirat a un banc de l'estació de Portbou

Una persona estirat a un banc de l'estació de Portbou. / Berta Artigas Fontàs

A més, també han detectat un increment de persones que fan el recorregut invers, de França cap a l'Estat espanyol. Es tracta, segons Sánchez, de "persones europees que consideren que poden trobar més oportunitats aquí".

Més enllà dels fluxos migratoris, els serveis socials també atenen persones amb trastorns de salut mental, sovint propiciades per un consum actiu de substàncies com drogues o alcohol. "Quan hi ha episodis psicòtics o situacions de desorientació a la via pública, el malestar social és molt més visible en un poble de mil habitants com Portbou que en una ciutat gran", ha assenyalat.

Cada setmana dos educadors visiten el municipi i recorren els carrers atenent aquestes persones que dormen al carrer. Formen part del servei itinerant gestionat per Suara Cooperativa i finançat pel Departament de Drets Social. En alguns casos, la intervenció social és puntual i consisteix a facilitar una manta, un allotjament d'emergència, un àpat o fins i tot un bitllet de tren perquè la persona continuï el seu trajecte. En d'altres, la situació "s'enquista", especialment quan hi ha patologies de salut mental que requereixen coordinació amb els serveis sanitaris i, en situacions extremes, ingressos involuntaris en centres especialitzats.

Notícies relacionades

Reclam a administracions superiors

L'alcalde ha subratllat que el municipi sol no pot assumir un problema directament vinculat a la seva condició fronterera. "No tenim ni la capacitat ni l'estructura per assumir-ho en solitari", ha afirmat. Per això, reclamarà més finançament i implicació a administracions supramunicipals per donar una resposta a la situació. "No podem obviar el problema, hem d'actuar", ha conclòs l'alcalde.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
  2. El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
  3. Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
  4. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  5. Un ferit greu en un accident de matinada a la N-260, a Peralada
  6. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  7. Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
  8. El celler empordanès Castelló Murphy: vins tranquils nascuts als peus de l'Albera

Sánchez anuncia que demà es desclassificaran els documents del cop del 23-F "per saldar un deute històric"

Sánchez anuncia que demà es desclassificaran els documents del cop del 23-F "per saldar un deute històric"

Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom

Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom

El Valls Catalanes Trailrunning Challenge engega l'edició de 2026 amb una presentació a l'Auditori dels Caputxins de Figueres

El Valls Catalanes Trailrunning Challenge engega l'edició de 2026 amb una presentació a l'Auditori dels Caputxins de Figueres

Les Forces Armades espanyoles han perdut 13.000 militars des del 2010: "Aquest descens hauria de ser motiu de preocupació"

Les Forces Armades espanyoles han perdut 13.000 militars des del 2010: "Aquest descens hauria de ser motiu de preocupació"

Moeve Fútbol Zone 1x14: comptes pendents i pressió màxima

Moeve Fútbol Zone 1x14: comptes pendents i pressió màxima

Un alumne de l'Institut Cendrassos de Figueres competirà al campionat estatal d’FP SpainSkills en Desenvolupament Web

Un alumne de l'Institut Cendrassos de Figueres competirà al campionat estatal d’FP SpainSkills en Desenvolupament Web

Els 10 grans noms dels Jocs Olímpics d'Hivern Milà-Cortina 2026

Els 10 grans noms dels Jocs Olímpics d'Hivern Milà-Cortina 2026

Les millors imatges de l'empat en el derbi entre el Peralada i l'Escala

Les millors imatges de l'empat en el derbi entre el Peralada i l'Escala
Tracking Pixel Contents