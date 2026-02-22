Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaCeller Castelló MurphyMaria Asunción AlberchSense llar PortbouParkinson Joan Salas
instagramlinkedin

Successos

Un ferit greu en un accident de matinada a l'N-260, a Peralada

El cotxe es l'únic implicat en l'accident

Una ambulància del SEM.

Una ambulància del SEM. / Arxiu

Núria León

Peralada

El conductor d'un turisme ha resultat ferit greu en un accident en cotxe a l'N-260, a Peralada. L'avís s'ha rebut a les 2/4 d'una de la nit quan, per causes que encara s'estan investigant, un cotxe ha tingut un accident tot sol en direcció Llançà.

Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat dues dotacions dels bombers i el SEM.

TEMES

  1. El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
  2. Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
  3. El Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
  4. Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
  5. Prostitució a Figueres: tres clients i vuit dones identificades en diferents pisos de la ciutat
  6. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  7. "Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta"
  8. Els millors plans pel cap de setmana del 21 i 22 de febrer a l'Alt Empordà

Empat frenètic entre el Peralada i l'Escala en un derbi memorable (2-2)

Empat frenètic entre el Peralada i l'Escala en un derbi memorable (2-2)

Un ferit greu en un accident de matinada a l'N-260, a Peralada

Un ferit greu en un accident de matinada a l'N-260, a Peralada

El segon gol de l'Escala contra el Peralada en el derbi de Tercera

François Provost, CEO de Renault Group: "A Europa tindrem 108 normatives fins al 2030, però cal ser pragmàtics: l'automòbil necessita estabilitat"

François Provost, CEO de Renault Group: "A Europa tindrem 108 normatives fins al 2030, però cal ser pragmàtics: l'automòbil necessita estabilitat"

Per què algunes persones decideixen actuar com animals? Dues psicòlogues ens ajuden a entendre el fenomen dels ‘therian’

Per què algunes persones decideixen actuar com animals? Dues psicòlogues ens ajuden a entendre el fenomen dels ‘therian’

Cinc detinguts a Barcelona després d’una trobada de ‘therians’ que acaba amb incidents

Cinc detinguts a Barcelona després d’una trobada de ‘therians’ que acaba amb incidents

La trobada de 'therians' a l'Arc de Triomf acaba amb aldarulls i quatre detinguts per desordres públics

La trobada de 'therians' a l'Arc de Triomf acaba amb aldarulls i quatre detinguts per desordres públics

“Et queden 12 euros”: L’anècdota de Miguel Ángel Silvestre sobre la seva situació econòmica més precària

“Et queden 12 euros”: L’anècdota de Miguel Ángel Silvestre sobre la seva situació econòmica més precària
Tracking Pixel Contents