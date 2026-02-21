La sorprenen amagada als lavabos d’un establiment de Llançà després d’entrar-hi a robar i la detenen
La dona, de 40 anys, es va fer una ferida a la mà en trencar el vidre i va ser acabar arrestada per la Policia Local i els Mossos
La Policia Local de Llançài els Mossos d’Esquadra van detenir el 10 de febrer, a un quart de deu del matí, una dona de 40 anys, veïna d’un poble proper, acusada d’haver entrat a robar en un establiment del municipi.
La dona hauria forçat l’entrada trencant un vidre, i en el moment d’accedir al local s’hauria fet una ferida en una mà. Quan els agents van arribar i van fer la inspecció de l’establiment, la van acabar localitzant amagada a l’interior dels lavabos.
En aquell moment, els efectius policials van procedir a la seva detenció com a presumpta autora d’un robatori amb força. El cas ha quedat en mans dels Mossos d’Esquadra, que s’encarreguen de les diligències per aclarir els fets, informa la Policia Local.
Subscriu-te per seguir llegint
- Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
- El Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
- La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
- El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
- Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així