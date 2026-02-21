Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Prostitucio a Figueres: Tres clients i vuit dones identificades en diferents pisos de la ciutat

Policia i Guàrdia Urbana inspeccionen quatre habitatges als carrers Compositor Juncà, Rodes i Borrassà

Operació policial contra la prostitució a Figueres.

Operació policial contra la prostitució a Figueres. / Ajuntament de Figueres.

Redacció

Redacció

Figueres

Figueres ha estat l’escenari d’un dispositiu conjunt del Cos Nacional de Policia (CNP) i la Guàrdia Urbana en diversos pisos on s’exercia activitat sexual, situats als carrers Compositor Juncà, Rodes i Borrassà.

Resultat de la intervenció

En el marc de l’actuació, els agents van dur a terme inspeccions en 4 habitatges i van procedir a la identificació de diverses persones vinculades a l’activitat:

  • 4 habitatges inspeccionats
  • 3 clients identificats
  • 2 responsables dels pisos identificades
  • 8 dones que exercien la prostitució identificades
  • 3 citacions per la llei d’estrangeria
  • 1 dona traslladada a comissaria del CNP per prestar declaració sobre una possible explotació sexual
  • 1 acta aixecada per infracció de la llei de protecció de dades, relacionada amb càmeres de videovigilància

Segons el balanç del dispositiu, la intervenció també ha permès detectar una possible vulneració de la normativa de protecció de dades vinculada a sistemes de videovigilància instal·lats en un dels immobles.

