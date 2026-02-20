Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un taller de cuina intergeneracional uneix joves i gent gran a l'Escala

En la iniciativa impulsada des del centre d'atenció primària hi participen alumnes de l'institut del municipi i de l'Oficina +60

Participants en el taller de cuina de l'Escala. / FSE

Laura Teixidor

L'Escala

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l’Escala, l’Oficina +60 i l’Institut El Pedró del municipi han impulsat, en el marc d’un projecte comunitari, un taller de cuina intergeneracional. La iniciativa, que ha comptat amb el suport del Centre d’Interpretació del Peix de l’Escala, el MARAM, i la Confraria de Pescadors de l’Escala, té per objectiu que persones grans i joves estudiants de 3r d’ESO comparteixin experiències i receptes en un entorn de socialització i d’aprenentatge mutu. Les persones usuàries de l’Oficina +60 s’han encarregat de preparar les receptes i l’alumnat ha assumit el rol d’ajudants de cuina.

El taller es va celebrar el primer trimestre del curs al MARAM, en cinc sessions estructurades durant tres dies lectius. La Confraria de Pescadors va proporcionar el producte, peix fresc, i, entre d’altres receptes, les persones grans, acompanyades dels joves, van cuinar fumet de peix, fideuada, arròs a la cassola, musclos, seitons i sardines a la llauna.

La relació intergeneracional no només va servir perquè l’alumnat tingués un contacte real i directe amb la cuina saludable sinó també per fomentar habilitats interpersonals com l’empatia, el respecte i el treball en equip.

El projecte

La iniciativa va sorgir en el sí d’una reunió a l’Oficina +60 de l’Escala en què es va valorar la possibilitat de portar a terme una activitat intergeneracional, com ara un taller de cuina. La idea va encaixar a la perfecció amb un projecte sobre alimentació que s’estava portant a terme a les classes de 3r d’ESO. La dietista nutricionista de l’ABS l’Escala, Cristina Aguilera, va coordinar els tallers i va complementar l’activitat amb xerrades informatives a l’institut, per reforçar els continguts del projecte iniciat a l’aula.

“Un dels missatges que he volgut transmetre als i les joves que han participat en el taller de cuina ha estat que el nostre pes no és tan important, sinó que allò que realment val la pena és tenir un estil de vida saludable. Que en comptes de fixar-nos en les calories dels aliments ens hem de fixar en la qualitat dels nutrients”, ha remarcat la nutricionista de l’ABS.

