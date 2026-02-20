Roses posa a concurs 104 parades per al mercat setmanal
El termini per presentar les ofertes acaba avui i inclou els negocis de productes diversos i un lot per al mercat de la fruita
Carme Vilà
L’Ajuntament de Roses ha posat en marxa un concurs públic per adjudicar fins a 104 parades del mercat setmanal de la roba i sis per al de fruita, després que les autoritzacions actuals s'haguessin extingit el 6 d’octubre de 2025. El termini de presentació d'ofertes acaba avui.
Segons el plec, el concurs preveu diferents tipologies de producte dins del mercat de la roba, amb un repartiment orientatiu per garantir un “mix comercial” variat.
Articles de ferreteria i bricolatge, estris de cuina i equipament de la llar (entre 3 i 5 autoritzacions): marroquineria (entre 3 i 5); calçat (entre 7 i 11); complements de la persona, salut i cosmètica (entre 7 i 11); roba de vestir (entre 52 i 62); tèxtil domèstic (entre 7 i 11).
El plec fixa que el màxim de 104 parades es calcula sobre una mida estàndard de 8 metres lineals per parada, però precisa que el nombre final pot variar en funció de les autoritzacions que s’atorguin a camions-botiga o remolcs-botiga, ja que poden ocupar més espai. En aquest sentit, el concurs contempla tres formats de parada: parada desmuntable (8 m), remolc-botiga homologat (8 m) i camió-botiga homologat (entre 8 i 16 m).
Les autoritzacions tindran una durada mínima de 15 anys, amb possibilitat de pròrroga per períodes idèntics. El procediment és en règim de concurrència competitiva i preveu també la creació d’una llista d’espera per cobrir futures vacants.
En data 29 de setembre de 2025 per acord de Ple es va acordar la pròrroga de les autoritzacions del mercat de la fruita de venda no sedentària a l'espera de convocar el concurs. Fruit de la pròrroga van quedar algunes parades vacants més algunes que previ a la pròrroga ja estaven vacants.
Paral·lelament, el mateix concurs inclou un segon lot amb autoritzacions vacants del mercat de la fruita, amb parades (fruita i verdura; embotits i conserves; flors i plantes; i altres productes alimentaris).
L'Ajuntament de Roses, com altres poblacions com Platja d'Aro, va decidir obrir un nou concurs per renovar el mercat, en comptes de prorrogar quinze anys més les autoritzacions que estaven vigents.
En aquesta població hi ha hagut fins ara 163 llicències. El regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, defensava fa uns mesos, quan es va aprovar, que el canvi és per adaptar el mercat "als nous temps" i considera que el nou reglament permetrà tenir un mercat més accessible i sostenible, al mateix temps que es garanteix la venda de productes de proximitat.
