Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lladre restaurant AlbanyàKamikaze de la JonqueraOcells hivernants EmpordàMercat RosesPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Mobilitat

Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada

La carretera està tallada des de la llevantada del 20 de gener i els Bombers han precintat dues cases situades al damunt del talús

Territori preveu estabilitzar el talús amb formigó projectat, malla metàl·lica i barres d’ancoratge, mentre els municipis demanen una solució urgent.

Territori preveu estabilitzar el talús amb formigó projectat, malla metàl·lica i barres d’ancoratge, mentre els municipis demanen una solució urgent. / Ajuntament de Llançà

Redacció

Redacció

Llançà

El delegat del Govern, Xavier Guitart, i el director de Territori, Jordi Dies, van traslladar aquest dimecres als alcaldes de Llançà, el Port de la Selva i la Selva de Mar que les actuacions per reobrir la carretera GI-612 progressen “a bon ritme” i que, si no hi ha cap imprevist, es podrà tornar a obrir a la circulació de vehicles per Setmana Santa.

Cal recordar que la carretera que connecta Llançà i el Port de la Selva està tallada des de la llevantada del 20 de gener, quan un despreniment va obligar a interrompre la principal connexió viària entre municipis fins que no s'asseguri el talús.

En aquest sentit, Llançà va viure amb especial intensitat el temporal, que va provocar complicacions a la xarxa viària, amb inundacions i diversos incidents, entre ells esllavissades. En el cas de la GI-612, el despreniment va fer necessari el tall total de la carretera. A més, els Bombers van precintar les dues cases situades a la part superior del talús.

Les actuacions previstes al talús

Per tal d'assegurar la zona, ara s'està intervenint sobre el talús amb la projecció de formigó, la instal·lació d’una malla metàl·lica i la col·locació de barres d’ancoratge.

Afectacions al dia a dia: camions, rutes llargues i transport escolar

El fet que des de fa un mes la carretera estigui tallada, ha alterat la mobilitat habitual a la zona. Segons informa 3Cat, els camions de més de 3,5 tones no poden travessar per la urbanització i han d’agafar com a alternativa la carretera que va del Port de la Selva cap a Roses, una ruta més llarga i amb molts revolts.

Despreniments al Cau del Llop de Llançà.

Despreniments al Cau del Llop de Llançà. / SOS Costa Brava

Aquesta situació ha impactat també el transport escolar: el trajecte diari fins a l’institut de Llançà s’ha allargat de manera notable. D’acord amb 3Cat, el recorregut que abans no arribava als 15 minuts ara s’acosta a l’hora. El regidor de Seguretat del Port de la Selva, Roger Pinart, explicava a 3Cat que “els pares s’han organitzat i fan cotxes per portar els fills a l’escola”.

Crítiques de SOS Costa Brava pel model urbanístic

Poc després del despreniment, SOS Costa Brava va difondre imatges de l’esllavissada a Llançà i va carregar contra el fet de permetre construccions en punts amb forts pendents. “És el resultat d’edificar en pendents impossibles al Cau del Llop”, afirmaven.

Notícies relacionades

L'entitat advertia també que es vol mantenir el mateix model en altres àrees, com Super Fener, i recorda que han portat el cas a la via judicial per intentar frenar-ho.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques
  2. Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
  3. La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
  4. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  5. El Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
  6. Com a usuari habitual de l'hospital de Figueres, trobo vergonyós el preu abusiu del pàrquing del costat
  7. Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
  8. La Seguretat Social ho aclareix: 15 anys cotitzats no són suficients per jubilar-se

Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada

Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada

El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina

El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina

Rodalies encara ha de reparar 3 de cada 4 punts crítics un mes després de l'accident de Gelida

Rodalies encara ha de reparar 3 de cada 4 punts crítics un mes després de l'accident de Gelida

Illa manifesta el seu "compromís total" amb la recaptació de l’IRPF per desbloquejar els pressupostos amb ERC

Illa manifesta el seu "compromís total" amb la recaptació de l’IRPF per desbloquejar els pressupostos amb ERC

L'Escala impulsa 25 actuacions per mobilitzar i crear habitatge de lloguer assequible

L'Escala impulsa 25 actuacions per mobilitzar i crear habitatge de lloguer assequible

Les limitacions temporals de velocitat de la xarxa ferroviària catalana s'elevaran a 220 la setmana vinent

Les limitacions temporals de velocitat de la xarxa ferroviària catalana s'elevaran a 220 la setmana vinent

Endesa inverteix 750.000 euros per reforçar la xarxa de Llançà i millorar el servei a 1.200 clients

Endesa inverteix 750.000 euros per reforçar la xarxa de Llançà i millorar el servei a 1.200 clients

Els metges protesten a Barcelona en un nou pols a Salut: "La nostra sanitat col·lapsarà com va passar amb Rodalies"

Els metges protesten a Barcelona en un nou pols a Salut: "La nostra sanitat col·lapsarà com va passar amb Rodalies"
Tracking Pixel Contents