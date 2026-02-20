Mobilitat
Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
La carretera està tallada des de la llevantada del 20 de gener i els Bombers han precintat dues cases situades al damunt del talús
El delegat del Govern, Xavier Guitart, i el director de Territori, Jordi Dies, van traslladar aquest dimecres als alcaldes de Llançà, el Port de la Selva i la Selva de Mar que les actuacions per reobrir la carretera GI-612 progressen “a bon ritme” i que, si no hi ha cap imprevist, es podrà tornar a obrir a la circulació de vehicles per Setmana Santa.
Cal recordar que la carretera que connecta Llançà i el Port de la Selva està tallada des de la llevantada del 20 de gener, quan un despreniment va obligar a interrompre la principal connexió viària entre municipis fins que no s'asseguri el talús.
En aquest sentit, Llançà va viure amb especial intensitat el temporal, que va provocar complicacions a la xarxa viària, amb inundacions i diversos incidents, entre ells esllavissades. En el cas de la GI-612, el despreniment va fer necessari el tall total de la carretera. A més, els Bombers van precintar les dues cases situades a la part superior del talús.
Les actuacions previstes al talús
Per tal d'assegurar la zona, ara s'està intervenint sobre el talús amb la projecció de formigó, la instal·lació d’una malla metàl·lica i la col·locació de barres d’ancoratge.
Afectacions al dia a dia: camions, rutes llargues i transport escolar
El fet que des de fa un mes la carretera estigui tallada, ha alterat la mobilitat habitual a la zona. Segons informa 3Cat, els camions de més de 3,5 tones no poden travessar per la urbanització i han d’agafar com a alternativa la carretera que va del Port de la Selva cap a Roses, una ruta més llarga i amb molts revolts.
Aquesta situació ha impactat també el transport escolar: el trajecte diari fins a l’institut de Llançà s’ha allargat de manera notable. D’acord amb 3Cat, el recorregut que abans no arribava als 15 minuts ara s’acosta a l’hora. El regidor de Seguretat del Port de la Selva, Roger Pinart, explicava a 3Cat que “els pares s’han organitzat i fan cotxes per portar els fills a l’escola”.
Crítiques de SOS Costa Brava pel model urbanístic
Poc després del despreniment, SOS Costa Brava va difondre imatges de l’esllavissada a Llançà i va carregar contra el fet de permetre construccions en punts amb forts pendents. “És el resultat d’edificar en pendents impossibles al Cau del Llop”, afirmaven.
L'entitat advertia també que es vol mantenir el mateix model en altres àrees, com Super Fener, i recorda que han portat el cas a la via judicial per intentar frenar-ho.
