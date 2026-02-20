Habitatge
L'Escala impulsa 25 actuacions per mobilitzar i crear habitatge de lloguer assequible
L'Ajuntament ha presentat les línies bàsiques del Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge
L’Ajuntament de l’Escala ha presentat les línies bàsiques del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH), que inclou un total de 25 actuacions a desenvolupar durant el període 2025-2029 amb l’objectiu principal de mobilitzar el parc d’habitatges existents i crear-ne de nous per oferir lloguer assequible i estable.
El PAMH neix en un context d’alta tensió residencial, marcat per la manca d’habitatge assequible, la pràctica inexistència del lloguer estable, l’increment dels habitatges d’ús turístic i les dificultats de la població resident, especialment la jove, per accedir a un habitatge.
El programa es concep com un document operatiu i dinàmic, redactat per un equip especialitzat de la Diputació de Girona, que combina anàlisi, participació ciutadana i un pla d’actuacions concretes. El text es revisarà anualment per adaptar-se a l’evolució del municipi.
La regidora d’Habitatge, Clàudia de Cruz, ha remarcat que “el problema que te l’Escala no és de manca d’habitatge, sinó que manca disposar d’habitatge de lloguer assequible i estable”. En aquest sentit, ha destacat que en els darrers anys s’ha avançat en diverses línies del pla, amb modificacions de planejament per afavorir la creació de nous habitatges o el reforç de la figura del tècnic d’habitatge, que ha passat a tenir dedicació plena.
Mobilització d’habitatges buits i borsa municipal
Entre les accions previstes hi ha la creació d’incentius per mobilitzar el parc d’habitatges buits perquè es destinin a lloguer assequible de forma estable. Es preveuen subvencions per a la rehabilitació, garanties de lloguer i l’ampliació de bonificacions que fins ara estaven orientades només a l’habitatge d’emergència i que també s’obriran als casos de lloguer assequible. Les línies de subvencions es podrien obrir aquesta mateixa primavera.
Paral·lelament, s’està creant una borsa municipal d’habitatge i redactant el reglament i les bases d’adjudicació que regiran aquesta oferta.
Nous projectes de promoció pública
Una altra línia de treball és la creació de nous habitatges per ampliar l’oferta de lloguer assequible. Actualment es treballa en dos projectes. D’una banda, la promoció pública per part de la Generalitat de tres blocs amb uns 85 pisos als terrenys de l’Incasol a la Closa del Llop. L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, ha explicat que “es tracta d’un projecte que la Generalitat s’ha compromès a tenir un equip redactor a finals d’any i que preveu generar una oferta mixta, tant de lloguer com de compra de protecció oficial”. De l’altra, també es desenvolupa una promoció en uns terrenys municipals situats al carrer Lleida.
En els pròxims mesos està previst que es pugui començar a utilitzar el pis municipal situat a la zona del port, actualment en fase final de rehabilitació, fet que permetrà posar en marxa la borsa municipal i aquesta via d’accés a l’habitatge de lloguer assequible.
Altres actuacions incloses en el programa fan referència a la regulació dels habitatges d’ús turístic, la gestió de pisos per a situacions d’emergència habitacional, subvencions per a la rehabilitació d’habitatges de gent gran i accions de difusió i sensibilització.
