Successos
Detingut un lladre que fugia en bicicleta després de robar en un restaurant d'Albanyà
Portava uns 100 euros, bosses de patates xips i refrescos, a més d’una pota de cabra, guants i una llanterna
Els Mossos d'Esquadra van detenir la nit del 16 de febrer un home de 35 anys, amb antecedents policials, com a presumpte autor d’un robatori amb força en un restaurant d'Albanyà.
Cap a quarts de dotze de la nit va saltar l’alarma del local i diverses patrulles es van dirigir cap a la zona. Poc després de les dotze, els agents van localitzar un home amb bicicleta en un tram poc concorregut, allunyant-se del restaurant i en sentit contrari. El van considerar sospitós i el van identificar.
En l’escorcoll de la motxilla, els Mossos hi van trobar diversos objectes que presumptament provenien del local i també eines. Entre el material intervingut hi havia nou bosses de patates xips, tres ampolles de refresc, càmeres de vigilància i uns 100 euros en bitllets. També hi duia, entre altres eines, una pota de cabra, una clau anglesa, tenalles, una llanterna i guants.
En paral·lel, una altra patrulla va comprovar l’estat del restaurant i va constatar que la porta estava forçada. A l’interior, la caixa registradora era oberta i hi faltaven diners.
Amb aquests indicis, els agents van detenir l’home per un presumpte delicte de robatori amb força.
