Successos
Condemnat a 13 anys i mig de presó per homicidi i tràfic de drogues el kamikaze de la Jonquera
La sentència conclou que va provocar l'accident mortal quan fugia de la policia francesa perquè duia droga al cotxe
Marina López / Xavier Pi
L'Audiència de Girona ha condemnat a 13 anys i 6 mesos de presó el conductor kamikaze que la nit del 10 de juny del 2023 va provocar un accident mortal a l'AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà) quan fugia de la policia francesa perquè duia un carregament de droga al cotxe. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que va concloure que l'acusat va conduir diversos quilòmetres contra direcció sabent que posava "en risc" la resta dels usuaris de la via i que hi havia una "altíssima probabilitat" d'acabar matant una persona, com finalment va passar. Per això, la secció quarta el condemna com a autor d'un delicte d'homicidi intencionat i d'un delicte contra la salut pública perquè duia més de 16 quilos de marihuana i haixix.
En un veredicte sense fissures i per unanimitat, el jurat popular va avalar la tesi de les acusacions, que sostenien que el xoc mortal no va ser fruit d'una imprudència i que el conductor havia de saber que anant contra direcció per l'autopista podia acabar matant algú.
La sentència considera provat que el processat, un jove d'origen francès que aleshores tenia 22 anys, conduïa per l'autopista en direcció França amb el carregament de droga al cotxe. Duia, en concret, 15,299 quilos de marihuana i 1,238 quilos d'haixix. Cap a les onze de la nit i ja en territori francès, va veure una patrulla de policia i va girar enmig de la carretera. Ho va fer, segons remarca l'Audiència, amb la finalitat de fugir "de l'eventual acció policial".
Al veredicte, el jurat popular va rebutjar l'argument de la defensa, que al·legava que el conductor va actuar mogut per la "por" i que no va ser conscient d'anar contra direcció quan va girar cua perquè creia que era una carretera "convencional".
El veredicte exposava que a la plataforma del Pertús es va trobar fins a cinc senyals de prohibit el pas i va envestir una barrera per evitar que la policia l'interceptés, a banda de veure al llarg d'uns tres quilòmetres que els vehicles li venien de cara. "Les circumstàncies del recorregut que va fer eren prou perilloses com per percebre, amb claredat i a temps, com era d'arriscada la conducta que feia, i, tot i això, va continuar conduint fins a la col·lisió", exposa la sentència del magistrat-president Adolfo García Morales.
Ja en territori català, i al punt quilomètric 0,6 al terme municipal de la Jonquera, va xocar frontalment amb el cotxe de la víctima, que va morir pràcticament a l'acte. Era un home de 61 anys de nacionalitat polonesa.
La sentència resol que l'acusat, Samed Sozuan, sabia que era "un risc" per a la resta d'usuaris de la carretera i que era conscient que hi havia una "probabilitat altíssima" d'acabar provocant un accident. "L'acusat va conduir durant molt temps i espai i no va parar malgrat haver tingut l'ocasió de fer-ho en nombroses ocasions. El xoc frontal i les conseqüències que podien derivar-ne les controlava mentalment com a molt possibles i, per tant, les va assumir no deixant de conduir", exposa l'Audiència.
El jurat popular no va estimar cap de les circumstàncies atenuants esgrimides per la defensa i no va considerar provat que l'acusat fos addicte als porros ni que col·laborés amb la justícia perquè, tot i que va reconèixer els fets i va demanar perdó, no va fer cap aportació cabdal a la investigació.
Després de la lectura del veredicte, el fiscal Jerónimo Gómez va mantenir la petició de 16 anys i mig de presó per un delicte d'homicidi en concurs amb conducció temerària amb menyspreu manifest cap a la vida de les persones i d'un delicte contra la salut pública.
La sentència, però, descarta el delicte de conducció temerària perquè considera que només seria d'aplicació en cas d'una condemna per homicidi imprudent i que queda "absorbit" pel crim intencionat. "La gravetat de la conducció contra direcció causant la mort d'una altra persona resulta suficientment castigada amb un sol dels delictes, el d'homicidi dolós, sense necessitat de recórrer a l'altre provocant un increment que no es preveu en altres homicidis dolosos que en l'imaginari col·lectiu poden resultar, quasi amb total seguretat, molt més perversos", argumenta el magistrat. No aplicar aquest delicte té com a conseqüència que la sentència no li imposa la retirada del carnet de conduir.
L'Audiència de Girona condemna Samed Sozuan com a autor d'un delicte d'homicidi i d'un delicte contra la salut pública en la modalitat de notòria importància i li imposa 13 anys i mig de presó i 60.000 euros de multa.
En concepte de responsabilitat civil, el tribunal condemna el processat i l'asseguradora del vehicle a indemnitzar els familiars de la víctima amb més de 205.000 euros, una quantitat que la companyia ja ha abonat.
La sentència no és ferma i es pot recórrer al TSJC.
