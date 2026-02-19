Salut
Tramuntanets de Roses renova la junta: “Treballem units per millorar el suport a famílies i infants”
El nou equip vol impulsar noves activitats, suport escolar i voluntariat amb l’objectiu de garantir el benestar familiar
La pròxima cita solidària serà el 15 de març amb un espectacle de dansa al teatre rosinc
L’associació Tramuntanets de Roses ha renovat la seva junta directiva amb Silvia Alcaide com a presidenta per rellevar en el càrrec a Mireia Gibert que tanca una llarga etapa al capdavant de l’entitat. "Amb il·lusió i compromís, encarem aquesta nova etapa mantenint l’essència de Tramuntanets i apostant per noves iniciatives que ens facin arribar encara més lluny" explica el nou equip.
Força i motivació
Alcaide destaca la força i la motivació del grup i afirma «que treballen units per una vida més digna pels nostres fills i famílies». La junta està formada també per la secretaria Sandra De Caprio, la tresorera Maria Soledad Arias, i els vocals Carme Manzano, Somaya Arabi, Estrella Hernández, M. José Mendoza Antoni Parramon, Magda Fernández, Algeme Casals i Susana Fajol.
Omplir els buits que pateixen les famílies
L’associació manté com a prioritat el benestar familiar treballant per omplir els buits que pateixen les famílies, que és la part més important per atendre millor els fills i filles i oferint suport integral als infants. Entre els projectes destacats hi ha Som Tribu dedicat a l’acompanyament i suport i escola i l'espai respir. També impulsen Són els nostres herois, sense capa, un projecte de voluntariat propi que reconeix i fomenta la participació de les persones voluntàries, amb un missatge clar: A Tramuntanets ningú camina sol.
Esdeveniment solidari
Tramuntanets continua organitzant activitats com casals de lleure teràpies xerrades conferències i esdeveniments solidaris: El 15 de març el Teatre Municipal de Roses acollirà un esdeveniment solidari de dansa amb la participació de les escoles Gabriela Martin, Zumbamics, Jaume Deulofeu, Dream of Dance, Marina, de Roses, i Wat Escola d’Arts Escèniques de Figueres.
