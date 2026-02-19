Seguretat viària
La Diputació de Girona instal·la nous dispositius de fauna salvatge en quatre trams de carreteres de l'Alt Empordà amb alta accidentalitat
El sistema activa una seqüència d'alerta acústica i de llums quan detecta els fars dels vehicles
La Diputació de Girona ha instal·lat nous dispositius per dissuadir la fauna salvatge en sis trams de carreteres amb alta accidentalitat. Quatre d'aquests es troben a l'Alt Empordà, concretament a la GIV-6026 i a la N-II, a l'altura de Sant Climent Sescebes, passant per Masarac, on s'hi han registrat fins a vint-i-sis topades.
La resta de dispositius s'han instal·lat al tram de la GIV-4082, on s'han concentrat trenta incidents en quatre anys, i a la GIP-5233, a l'A-26 a Montagut, on s'han comptabilitzat vuit accidents.
L'accidentalitat viària a les comarques gironines ha augmentat en els darrers anys per la proliferació d'animals salvatges, sobretot senglars i cabirols. Segons dades esgrimides per la Diputació de Girona, el 2023 es van detectar 209 incidents per la irrupció de fauna a les carreteres de titularitat de l'ens supramunicipal. La xifra representa més del triple dels que es van registrar el 2016 (61). És per reduir aquestes dades que l'ens ha instal·lat nous dispositius dissuasius.
Les balises s'han desplegat de manera alternada a la vora esquerra i dreta de la carretera, cada 25 metres. Es tracta d'unes instal·lacions senzilles, sense cables, que s'alimenten a través d'una font d'energia solar integrada. Tenen un consum d'energia baix que els permet funcionar en condicions meteorològiques adverses com neu i pluja, i en garanteix l'autonomia de dos a quatre mesos sense recàrrega d'energia solar.
Els dispositius s'activen a través del sensor intern de llum diürna des del capvespre fins a l'alba. El sistema posa en funcionament una seqüència d'alerta acústica i de llums quan detecta el pas dels vehicles, i crida l'atenció dels animals, ja que els incomoda i fa que abandonin la carretera. L'abast de detecció dels vehicles pot arribar fins als 500 metres.
Per cobrir aquests trams, la Diputació de Girona ha adquirit 180 unitats d'aquests dispositius, creats per l'empresa Faunatek i que tenen una vida útil d'entre vuit i deu anys. L'actuació, que inclou l'adquisició i la instal·lació de les balises, ha tingut un cost de 28.000 euros, IVA inclòs.
El diputat de Xarxa Viària, Alfons Casamajó, ha destacat que l'objectiu és "reduir l'accidentalitat i protegir tant les persones com la fauna". "Amb la instal·lació d'aquests dispositius, fem un pas més per reforçar la seguretat a les carreteres, sobretot en els trams més conflictius. Apostem per solucions innovadores, eficients i sostenibles que ens permetin avançar cap a una xarxa viària més segura per a tothom", ha subratllat.
