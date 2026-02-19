Successos
Detenen un home a la Jonquera que viatjava en autobús amb gairebé quinze quilos d'haixix a la maleta
La Guàrdia Civil investiga l'origen i la destinació de la droga intervinguda
La Jonquera
La Guàrdia Civil ha detingut un home de 31 anys a la Jonquera que viatjava en un autobús amb gairebé quinze quilos d'haixix a la maleta. La benemèrita ha trobat la droga durant un control en una àrea de servei del municipi que va realitzar el 16 de febrer. El sospitós viatjava en l'autocar de la línia regular entre Barcelona i Rennes (França).
Després de fer les comprovacions pertinents, l'han arrestat com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues, i ha passat a disposició del Jutjat d'Instrucció de la Jonquera. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per determinar l'origen i el destí de la droga requisada.
- Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
- Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
- Detenen a la Jonquera un home que viatjava en autobús cap a França amb prop de 26 quilos de metamfetamina dins la maleta
- La Seguretat Social ho aclareix: 15 anys cotitzats no són suficients per jubilar-se
- L'alerta del meteoròleg Roberto Brasero sobre el canvi radical del temps: 'No plourà tant
- La denúncia d'una sindicalista: 'Em sorprèn que el dret del propietari prevalgui més que el d'una persona que viu al carrer