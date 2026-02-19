Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen un home a la Jonquera que viatjava en autobús amb gairebé quinze quilos d'haixix a la maleta

La Guàrdia Civil investiga l'origen i la destinació de la droga intervinguda

Imatge de la droga intervinguda.

Imatge de la droga intervinguda. / Guàrdia Civil

ACN

La Jonquera

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 31 anys a la Jonquera que viatjava en un autobús amb gairebé quinze quilos d'haixix a la maleta. La benemèrita ha trobat la droga durant un control en una àrea de servei del municipi que va realitzar el 16 de febrer. El sospitós viatjava en l'autocar de la línia regular entre Barcelona i Rennes (França).

Després de fer les comprovacions pertinents, l'han arrestat com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues, i ha passat a disposició del Jutjat d'Instrucció de la Jonquera. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per determinar l'origen i el destí de la droga requisada.

