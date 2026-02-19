Bàscara
Bàscara protegeix el patrimoni etnogràfic: forns de teules i súties, nous BCIL
Aficionats a la història de Bàscara van localitzar un forn de teules oblidat a Calabuig, que juntament amb altres elements, seran inclosos en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català
El ple del Consell Comarcal de finals del mes de gener va aprovar la declaració de quatre elements etnogràfics del municipi de Bàscara com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i la inclusió d’aquests en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. L’Ajuntament de Bàscara havia comunicat al Consell, el maig de l’any passat, una rectificació dels propietaris, en el sentit que es volien declarar BCIL. Els elements etnogràfics són: un forn de teules i rajols Mas Sans, un forn de calç i dues súties de carbonet. La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Bàscara, Àngels Teixidor (ERC), assegura que, això "és l’inici d’incoació d’expedient; ho han comunicat als propietaris i comença l’exposició pública".
Una colla d’aficionats a la història i a la natura del municipi de Bàscara van localitzar, mesos enrere, al nucli de Calabuig, un dels forns de teules que, durant molts anys, havia quedat en l’oblit i cobert per una gran massa boscosa, que feia totalment impracticable aquell bosc allunyat de qualsevol nucli poblat.
Anteriorment, l’any 2007, s’havia publicat el llibre L’antic municipi de Calabuig, de Carles Bosch i Antoni Egea, en el qual es descrivia l’existència, al poble de Calabuig, d’una activitat econòmica vinculada a la terra, al bosc i a l’extracció de la seva matèria primera. Parlava de forns de calç, de forns de rajols i de pous de gel, entre altres, però alguns d’aquests elements no havien estat localitzats i, només, se’n tenia coneixement a través de capbreus o de referències històriques indirectes.
"Calabuig és un territori eminentment rural, on pagesos i bosquetans complementaven les tasques agrícoles amb treballs més estacionals que servien per a engreixar l’escassa economia familiar: recollir mel, fer teules i rajols, fer carbó, fer feixines, treballar a les pedreres, etc. Eren activitats ben conegudes i practicades pels nostres avantpassats", manifesta el consistori fluvianenc en els antecedents, abans de dir que "és necessari documentar, catalogar, protegir, consolidar i difondre el patrimoni històric i etnològic del nostre municipi i aquest forn de teules i rajols Mas Sans, forn de calç, la sútia de carbonet núm. 1 i la Sútia de carbonet núm. 2 són uns elements singulars que mereixen ser preservats".
A aquest municipi, s’hi van localitzar tres forns més, dos a la zona de Calabuig i un a Bàscara, tots en mal estat. El forn del Mas Sans, destinat a teules i rajols, es troba al paratge de Salmera o Gorranchs, al veïnat de Terrades (avui desaparegut), dins del terme de Calabuig, mig ocult entre la vegetació i a uns 50 metres de l’antic camí de Bàscara a Llampaies.
L’economia local d’aquesta zona de la comarca, basada en agricultura i ramaderia, es complementava amb l’explotació del bosc i els seus recursos aprofitant la terra argilosa i la proximitat de boscos i torrents.
