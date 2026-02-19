Seguretat viària
L'Alt Empordà concentra dos dels deu trams més perillosos de carreteres de l'Estat a Catalunya
A més, el tram de l'N-260 entre Llançà i Vilajuïga és el punt negre amb més risc per a camions a tot l'Estat, segons un estudi
L'Alt Empordà concentra dos dels deu trams més perillosos de la xarxa de carreteres de l'Estat a Catalunya. Un d'aquests és a la N-260. Té un nivell de risc mitjà i va de Navata a Besalú (la Garrotxa), un itinerari de 14,48 quilòmetres on hi ha hagut sis accidents, amb dos morts i 12 ferits greus.
L'altre punt negre de les carreteres estatals a l'Alt Empordà és a la N-II. Concretament, es tracta del tram que uneix Capmany amb la Jonquera, de 5,73 quilòmetres. En aquest punt s'hi han registrat vuit sinistres viaris, amb un mort i set ferits greus.
Pel que fa al conjunt de les comarques gironines, concentren dos trams més considerats també perillosos. Tots dos són a la N-260 i transcorren per la Cerdanya. Un té 7,71 quilòmetres i va de Puigcerdà a Ger, on s'hi han registrat vuit accidents, amb tres morts i vuit ferits greus; el segon va d'Isòvol a Ger i, en 8,82 quilòmetres, concentra dos accidents amb un mort i tres ferits greus. Tots dos presenten un índex de risc alt.
Aquesta és una de les conclusions de la 22a edició del Mapa de risc de la Xarxa de Carreteres de l’Estat (RCE), segons la metodologia iRAP, corresponent al trienni 2022-2024. L’estudi analitza la xarxa de titularitat ministerial; per aquest motiu, no hi apareixen vies com l’Eix Transversal o les comarcals, que són de competència catalana.
La situació de l'N-260
Un tram gironí de l’N-260 suma també el tercer punt negre més crític de l’Estat per al trànsit de camions. L’informe assenyala que el tram entre Llançà i Vilajuïga, de 8,14 quilòmetres, és el que presenta més risc de patir un accident mortal o greu si s’hi circula amb vehicle pesant. En aquest itinerari, segons l’iRAP, hi ha hagut un accident mortal amb un mort. És, a més, el primer tram de Catalunya amb més perill per a aquest tipus de vehicles, segons l’informe en què participen la Fundació RACE (Reial Automòbil Club d’Espanya) i el RACC (Reial Automòbil Club de Catalunya).
També hi ha un altre tram perillós per als vehicles pesants que figura al llistat de Catalunya: la variant de Girona, de 10,24 quilòmetres. Segons l’iRAP, en aquest punt s’hi ha registrat un accident de trànsit amb un ferit greu.
L’estudi posa èmfasi també en la situació de l’N-260, una via que travessa la serralada pirinenca des de Portbou, a Catalunya, fins a Sabiñánigo, a l’Aragó. També coneguda com a Eix Pirinenc, és una de les principals vies d’accés a les valls i la seva ubicació en alta muntanya condiciona la circulació. En el Top 10 dels trams amb major risc de tota la RCE, tots corresponen a carreteres convencionals, de calçada única i amb un carril per sentit. L’N-260 ocupa la cinquena posició amb 126 quilòmetres “vermells” o “negres”. L’índex de risc a les vies convencionals és gairebé quatre vegades superior al de les vies d’alta capacitat.
L’anàlisi de la N-260 identifica 16 trams, amb una longitud total de 187,0 quilòmetres. D’aquests, quatre trams —tres a Girona—, equivalents a 34,6 quilòmetres, presenten un índex de risc mitjà-alt o alt, incloent-hi un tram catalogat com de risc alt. Això suposa que aproximadament una quarta part dels trams analitzats i gairebé una cinquena part de la longitud considerada de l'N-260 se situen en nivells de risc elevat. En el període analitzat s’hi han produït 18 sinistres amb sis persones mortes i 25 ferides greus, cosa que confirma, segons l'estudi la perillositat d’aquesta via i la necessitat d’afrontar-ne la millora des d’una estratègia integral. La N-260 concentra un risc estructural recurrent al llarg del seu traçat i l’estudi la valora com a “crítica”.
Més risc, a Girona
L’informe identifica els trams de via interurbana amb més risc que s’hi produeixi un accident greu o mortal, valorat en termes relatius en funció del volum de vehicles que hi circulen. En total s’han analitzat 3.595 trams de la RCE, que representen 26.470 quilòmetres. Els resultats indiquen que 3.122 quilòmetres —l’11,8% del total— presenten un risc “elevat” o “molt elevat” de patir un accident greu o mortal. S’observa un augment dels trams amb índex de risc molt elevat, mentre que els trams de risc elevat i moderat es redueixen. També augmenten els trams de risc baix a costa dels trams de risc molt baix. El pes relatiu de la RCE dins el conjunt de la xarxa viària varia segons la comunitat autònoma i és del 16% de mitjana. Fins a 17 províncies registren una proporció de trams amb risc “elevat” o “molt elevat” per sobre de la mitjana espanyola (11,8%); entre aquestes hi ha Girona, amb un 18%.
El RACC ha presentat aquesta setmana la 22a edició del Mapa de risc, elaborat amb la metodologia iRAP i corresponent al trienni 2022-2024, i subratlla que, per primera vegada en 15 anys, el risc a les vies d’alta capacitat ha augmentat respecte del període anterior: l’índex de risc a autopistes i autovies ha passat de 6,1 a 6,4. En el cas de les que travessen Girona, no hi ha cap tram que aparegui entre les zones de més perillositat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
- Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
- Detenen a la Jonquera un home que viatjava en autobús cap a França amb prop de 26 quilos de metamfetamina dins la maleta
- La Seguretat Social ho aclareix: 15 anys cotitzats no són suficients per jubilar-se
- L'alerta del meteoròleg Roberto Brasero sobre el canvi radical del temps: 'No plourà tant
- La denúncia d'una sindicalista: 'Em sorprèn que el dret del propietari prevalgui més que el d'una persona que viu al carrer