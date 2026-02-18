Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nou episodi de ventades a l'Alt Empordà aquest dijous

La matinada de divendres l'afectació es preveu que sigui a les comarques pirinenques i altempordanesa

Tramuntana a l'Escala 14 de febrer 2026.

Tramuntana a l'Escala 14 de febrer 2026. / ACN

Redacció

Redacció

Figueres

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que a partir d'aquesta matinada es preveu que el vent bufi a les comarques de la Garrotxa, Osona, Ripollès i Selva. De cara a demà dijous 19 de febrer les previsions indiquen que el vent de component oest afecti a tota Catalunya, al nord-est del país només afectarà a l'Alt Empordà. Des del SMC indiquen que el perill a la comarca serà moderat (2/6).

A les comarques del Baix Camp i Tarragonès és possible que fins i tot se superi el llindar de perill de 125 km/h entre les 7 i les 19 h. Al Pirineu, el llindar d'avís se superarà sobretot a les cotes altes i pot provocar torb per la neu acumulada i la que es preveu que també hi precipiti. La matinada de divendres 20 de febrer l'afectació es preveu que sigui a les comarques pirinenques i a l'Alt Empordà.

Notícies relacionades i més

Protecció Civil de la Generalitat demana prudència davant de l’enèsim episodi de fort vent. Molt arbrat està mal falcat després de molts episodis de pluja i vent, i també poden produir-se despreniments de terreny. Així mateix, hi ha moltes poblacions on encara s’hi celebren festes de Carnaval.

