Societat
L'Alt Empordà compta amb un equip de proximitat per atendre persones amb trastorns mentals greus o addiccions
És multidisciplinari i fa intervencions intensives i majoritàriament a domicili
L'Alt Empordà compta amb un nou Equip de Tractament Assertiu Comunitari (ETAC), un dispositiu especialitzat adreçat a persones amb trastorns mentals greus o problemes d'addiccions amb una elevada complexitat social i sanitària. El nou equip se suma als ETAC que hi ha en funcionament a la Garrotxa i al Ripollès i que es van posar en marxa el juny del 2024. Segons informa l'IAS en un comunicat, els equips tenen com a objectiu oferir una atenció integral, comunitària i centrada en la persona, adaptada a les necessitats de pacients amb dificultats importants de funcionament i d'adaptació. Es basa en intervencions intensives i majoritàriament domiciliàries, per treballar en l'espai natural on la persona desenvolupa el seu projecte vital.
L'enfocament terapèutic prioritza la recuperació funcional, l'empoderament i la millora de la qualitat de vida, integrant actuacions psicoterapèutiques, socials, familiars, laborals i farmacològiques. L'objectiu final és afavorir que les persones puguin mantenir-se a la comunitat amb el màxim nivell d'autonomia possible i reduir la càrrega assistencial sobre les famílies.
Els ETAC són equips multidisciplinaris, mòbils i flexibles, integrats a la xarxa pública de salut i dependents dels Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA) de referència. Cada equip està format per un psiquiatre, un professional d'infermeria, un treballador social i un educador social, i pot atendre entre 20 i 25 persones.
Segons remarca l'IAS, aquests equips es converteixen en el referent assistencial de persones amb alta complexitat en salut mental, caracteritzades per un trastorn mental greu, presència de comorbiditats (addiccions, problemes de conducta, malalties orgàniques o alteracions cognitives), greus dificultats de funcionament en l'autocura, la vida diària, les habilitats socials i l'autonomia personal, situacions de vulnerabilitat social, manca de xarxa de suport, dificultats d'accés a habitatge, feina o oci, i una elevada utilització de recursos d'urgències o hospitalitzacions, necessitats d'atenció social i sanitària integrada, que requereixen la coordinació entre atenció primària, salut mental, serveis socials i altres recursos comunitaris.
Els equips ETAC fan una avaluació integral de les necessitats, elaboren un pla de recuperació individualitzat i ajusten la intensitat de la intervenció de manera personalitzada. Les actuacions es caracteritzen per una accessibilitat àgil i per la reducció dels temps d'espera, intervencions en l'entorn natural de la persona, amb contacte regular, valoració conjunta i plans de treball compartits entre els diferents serveis implicats, definició d'un Pla d'Atenció Individualitzat coordinat entre serveis socials, atenció primària i salut mental.
Les intervencions se centren a reduir l'impacte dels símptomes, cobrir necessitats bàsiques, millorar el funcionament social i laboral, reforçar les xarxes de suport, reduir la càrrega familiar i construir un projecte de vida significatiu per a cada persona.
El coordinador de Programes de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, Jordi Cid, explica que el tractament assertiu comunitari "és la modalitat d'intervenció comunitària que ha estat més avaluada i que millors resultats ha aconseguit, generant un benefici notable per als pacients i els seus familiars, amb una atenció més coordinada, estructurada i individualitzada a les necessitats reals del pacient".
La població de referència de la comarca de l'Alt Empordà és de 148.856 persones. Durant l'any 2024, el Centre de Salut Mental de l'Alt Empordà va atendre 2.448 persones, de les quals el 54,61% van ser dones. Els diagnòstics més freqüents són els trastorns de l'estat d'ànim (35,5%) i els trastorns psicòtics (21,8%).
El 53% de les persones ateses tenen condicions de complexitat en salut mental, i aproximadament un 20% són casos d'alta complexitat, que requereixen una intervenció més intensiva i comunitària com la que ofereixen els ETAC.
Amb la posada en marxa del nou ETAC a l'Alt Empordà, fan un "pas endavant" per millorar l'atenció a les persones amb trastorns mentals greus, reforçar el treball comunitari i garantir una resposta més adequada i coordinada a les situacions de vulnerabilitat més alta.
