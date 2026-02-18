Sant Climent Sescebes
Els Agents Rurals volen traslladar la formació a Girona després de les crítiques per fer-la a la caserna de Sant Climent
S'ha fet una protesta perquè es feia a la base militar, i la CUP i Junts han demanat a Interior que s'ho replantegés
Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre "la formació dels Agents Rurals en una caserna militar a l'Alt Empordà"
Maria Garcia
Els Agents Rurals volen traslladar la formació d'autodefensa a Girona després de les crítiques per fer-la a la caserna militar de Sant Climent Sescebes. El cos ha pres aquesta decisió després que una desena de persones hagin tallat la carretera d'accés a la base militar, on aquest divendres s'ha fet una de les pràctiques. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, i el de Junts, Salvador Vergés, han demanat al Departament d'Interior que busquessin una alternativa. Fonts dels Agents Rurals han indicat que aquest matí han rebut el permís de l'Ajuntament de Girona fer la formació al pavelló de Fontajau; i que estan fent els tràmits per intentar que la sessió de divendres ja es pugui fer a la capital gironina i no a la base militar.
Des dels Agents Rurals han exposat que el cos no disposa d'instal·lacions per realitzar les pràctiques d'autoprotecció. També han recordat que, des del 2019, es fa la formació a la base militar de Talarn (Pirineu); i que enguany també es duran a terme a la caserna de Sant Climent Sescebes "per evitar desplaçaments als agents".
Les darreres sessions, però, es van haver de suspendre per les crítiques que acusaven el Departament d'Interior "d'espanyolitzar i militaritzar" el cos.
Finalment, aquest dimecres s'ha dut a terme la formació a la base militar de l'Alt Empordà. Una desena de persones, convocades pel col·lectiu Orgull d'Agents Rurals, han tallat la via d'accés a les instal·lacions de l'exèrcit per intentar evitar que es pogués desenvolupar l'activitat. Entre els assistents, hi havia els diputats de la CUP, Dani Cornellà, i el de Junts, Salvador Vergés.
Ambdós parlamentaris han fet de mediadors entre el convocant del bloqueig, Quim Tell, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Cornellà ha demanat a Parlon que canviessin de lloc les pràctiques d'autodefensa i, segons el cupaire, la titular del Departament els ha dit que havien demanat un espai l'Ajuntament de Girona, però que no havien rebut resposta.
Cornellà ha parlat amb l'alcalde gironí, Lluc Salellas (Guanyem), i els han dit que aquest dimarts es va aprovar el decret per autoritzar aquesta activitat al pavelló de Fontajau. Un cop el diputat cupaire ha rebut la confirmació per part de la consellera d'Interior que la formació es traslladaria a Girona, els protestants han aixecat el bloqueig i s'ha dissolt la protesta sense incidents.
Canvi d'ubicació
Fonts dels Agents Rurals han exposat que, com que aquest dimecres no havien rebut l'autorització per part del consistori gironí, "s'ha procedit a fer les pràctiques de caràcter obligatori a les úniques instal·lacions que el cos disposa per poder-les dur a terme".
Després de rebre l'aval de l'Ajuntament de Girona, les mateixes fonts han recalcat que la intenció dels Agents Rurals és traslladar la formació a la capital gironina quan s'enllesteixin els tràmits. Aquest divendres hi ha prevista una altra sessió formativa, però des del cos no saben si ja hauran formalitzat l'acord. Tot i això, han subratllat que es canviarà d'ubicació.
Pel que fa a la protesta, el cos ha assegurat que només hi ha participat un sol agent rural i que l'activitat formativa s'ha desenvolupat "amb total normalitat".
