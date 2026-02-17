Plans
Vilafant celebra la 3a Fira del Joguet Antic el 22 de febrer amb 50 paradistes, joguines antigues, còmics i vinils
Un matí en família amb gust d’infància on trobareu joguines de Playmobil, Scalextric, Barbie i molt més
Vilafant es prepara per acollir aquest diumenge 22 de febrer la tercera edició de la Fira del Joguet Antic, un esdeveniment que ja s’ha consolidat com un referent per als amants del col·leccionisme i de la cultura popular a l'Alt Empordà. La fira se celebrarà a l’espai Àgora, un recinte cobert però a l’aire lliure situat al costat del Pavelló Municipal, que permet gaudir de la jornada independentment de la meteorologia.
En declaracions a Ràdio Vilafant, els col·laboradors Llàtzer Ablar i Pere Vilarasa han mostrat el seu entusiasme, recordant que les edicions anteriors han consolidat l’acceptació del públic i que enguany s’espera una afluència superior, amb fins a 50 paradistes confirmats.
Joguines, còmics i vinils: un viatge a la nostàlgia
Durant l’entrevista, Ablar i Vilarasa han explicat que la fira no només es centra en les joguines antigues, sinó que també inclou còmics, discos de vinil i altres objectes de col·leccionisme que connecten amb la nostàlgia.
Els organitzadors han destacat la presència de col·leccionistes de Barcelona i Catalunya que busquen peces amb el seu blíster original, augmentant-ne el valor comercial, tot i que l’objectiu principal segueix sent el joc. Entre les novetats d’enguany, hi haurà autors de còmics en català, així com clàssics: Scalextric, figures de Playmobil i nines Barbie, vinculant la fira amb l’exposició sobre Barbie al Museu de Figueres.
El joguet com a patrimoni emocional i intergeneracional
Un dels punts clau de la conversa a Ràdio Vilafant ha estat la defensa de la joguina tradicional com a patrimoni emocional i eina de transmissió intergeneracional.
Els organitzadors reivindiquen el format analògic davant la digitalització, destacant que els cotxes i nines clàssiques fomenten la imaginació dels infants i el joc físic en família, complementant el mercat de videojocs retro.
Fira del Joguet Antic: una jornada per a tota la família
La fira romandrà oberta de 9 del matí a 3 de la tarda amb entrada gratuïta, oferint una oportunitat única per a grans i petits de redescobrir la infància i trobar peces úniques de col·leccionisme que han sobreviscut al pas del temps.
Amb aquesta iniciativa, Vilafant reafirma el seu paper com a dinamitzador cultural de l’Alt Empordà, convertint l’Àgora en un aparador de records, història quotidiana i passió pel col·leccionisme.
