Política municipal
L'oposició de Castelló reclama un ple extraordinari per revisar l'execució de fons Next Generation
La petició formal ha estat signada per SOM, Junts, PP i Vox
Quatre dels cinc grups que formen el bloc de l'oposició al govern de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries han anunciat la petició de convocatòria d'un ple extraordinari de la corporació amb la finalitat de "fer públic i ordenar l’estat real dels projectes municipals finançats amb fons europeus Next Generation". Segons la informació facilitada per SOM Empuriabrava i Castelló, la mesura ha estat presa en conjunt pel seu grup, Junts per Castelló, PP i Vox. A l'oposició també hi ha la CUP, que no figura entre les formacions demandants. La mesura està dreçada al govern de l'alcaldessa Anna Massot, d'ERC. Els republicans governen en minoria des de l'inici del mandat al costat del PSC i l'única regidora de Demòcrates, formació que ha fet el salt a Junts, recentment.
Volen "transparència"
Els grups sol·licitants apel·len a la "transparència institucional" per a exigir que en el ple s'informi sobre "quins projectes s’han presentat a convocatòries de fons europeus; quins han estat aprovats i amb quin import; en quin estat d’execució es troba cadascun; quin regidor o regidora n’és responsable i si es preveu complir els terminis exigits per garantir el cobrament íntegre de les ajudes".
En el comunicat relatiu a aquesta petició, els grups de l'oposició remarquen "que no es tracta d’un ple de confrontació, sinó d’un exercici de responsabilitat institucional i rendició de comptes, tenint en compte l’elevada quantia de recursos públics compromesos i la seva importància per al futur del municipi".
La Sala Municipal
En el rerefons d'aquesta demanda, i com un dels temes rellevants, hi ha la important inversió que està fent l'Ajuntament en la reconversió de la Sala Municipal del convent de Sant Domènec en un auditori. El projecte està repartit en dues fases amb una aportació de 3,2 milions d'euros de fons europeus i 1,4 milions de pressupost municipal. L'alcaldessa Anna Massot sempre ha apel·lat a la claredat i utilitat del projecte, amb l'objectiu de tenir-ne acabada una primera fase d'aquí a pocs mesos.
