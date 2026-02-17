Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dimissió

Viladamat i diversos municipis gironins demanen la dimissió de Paneque a proposta de la CUP

Salt, Ripoll, Celrà, Viladamat, Llagostera, Sant Jordi Desvalls, Ribes de Freser i Viladamat donen suport a un text sobre Rodalies

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, durant una roda de premsa.

Tony Di Marino

Girona

Diversos municipis gironins han aprovat una moció per reclamar “serveis ferroviaris dignes i segurs” i per demanar la dimissió de la consellera Sílvia Paneque. La CUP explica que el text també s’ha defensat a la Diputació de Girona i inclou la reclamació del traspàs integral de Rodalies a la Generalitat.

La moció, presentada arran de la situació ferroviària de les darreres setmanes, expressa solidaritat amb les víctimes de l’accident de Gelida —on hi va haver una víctima mortal—, dona suport a les mobilitzacions ciutadanes i planteja mesures urgents per fer front a la situació del servei. D’acord amb la informació facilitada per la CUP, la moció ja s’ha aprovat als ajuntaments de Salt, Ripoll, Celrà, Viladamat, Llagostera, Sant Jordi Desvalls i Ribes de Freser. També assegura que el text es votarà pròximament a Blanes i Fornells de la Selva.

En el text, els cupaires atribueixen el “caos ferroviari” a causes estructurals i reclamen responsabilitats polítiques. La CUP sosté que hi ha hagut “mala gestió” i “promeses incomplertes” per part de la consellera, i també denuncia una “desinversió crònica” de l’Estat en la xarxa ferroviària catalana. Igualment, critica l’acord entre governs per a una nova empresa mixta de Rodalies, que, segons la formació, manté el control estatal i no compleix els acords d’investidura.

La formació independentista emmarca aquesta iniciativa en el debat institucional obert sobre el funcionament de Rodalies. En aquest sentit, recorda que el Parlament va aprovar una petició de dimissió de Paneque, també a proposta de la CUP.

TEMES

