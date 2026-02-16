Entrevista
Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
"Allò que deixem és l’herència que tindran les noves generacions que vindran"
Guillem Xavier Segura Marugán (Barcelona, 1982) treballa d’integrador social. Va arribar als 14 anys a Siurana d'Empordà, on residien els avis. En les eleccions del 2019 va entrar com a regidor i és alcalde des de l'any passat per TotsXSiurana.
Com li han anat els primers sis mesos a l’alcaldia de Siurana?
Des d’un bon principi, quan vam presentar la candidatura, ja vam acordar repartir-nos el mandat. Va ser l’estiu passat quan vaig agafar la vara d’alcalde, i la veritat és que la perspectiva canvia molt quan ho veus des de dins. Tot i això, ja venia de l’anterior candidatura com a regidor, així que coneixia la dinàmica municipal. Tenia ganes de continuar treballant pel poble i de fer un pas endavant assumint aquesta responsabilitat.
Seguiran la mateixa línia, ara?
Sí, la voluntat és continuar amb la mateixa línia de treball. Hi ha projectes que ja estaven en marxa i que volem consolidar i, alhora, aportar el nostre segell, sempre amb l’objectiu de treballar pel bé del municipi i escoltant els veïns i veïnes.
Amb què volen arribar a les eleccions del 2027?
Volem arribar a les eleccions del 2027 amb els deures fets: amb projectes engegats o acabats, amb una gestió ordenada i, sobretot, amb la sensació que el poble ha avançat. Que els veïns i les veïnes puguin valorar una feina feta amb responsabilitat, proximitat i pensant en el futur de Siurana.
Què hi han previst al Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC)?
En el marc del PUOSC 2025-2029, el nostre Ajuntament té previst aprofitar aquesta eina de finançament per a continuar millorant els serveis i les infraestructures municipals, amb l’objectiu principal de donar resposta a les necessitats reals del poble i millorar la qualitat de vida de la ciutadania, com per exemple la millora dels carrers del Pont i de Baix, o la millora dels vestidors del camp de futbol.
En anys passats, per tal de donar a conèixer les diverses empreses locals, aquest consistori havia difós la campanya "Siurana ve de gust". S’ha de continuar mantenint això?
La campanya Siurana ve de gust va ser una iniciativa positiva per a donar visibilitat a les petites i familiars empreses del poble, on es pretenia potenciar els productes locals, i ha contribuït, també, a reforçar la identitat i l’activitat econòmica del municipi. En aquest sentit, es valora la continuïtat d’iniciatives com aquesta, sigui actualitzant amb noves eines o modificant la campanya, però amb el mateix fons i adaptant-nos a les necessitats actuals.
Tenen manca d’habitatge? Com es pot arribar a solucionar això?
Com molts municipis petits, el nostre poble presenta una certa manca d’habitatge disponible. Aquesta situació dificulta tant l’arribada de noves famílies com el relleu generacional, i pot limitar el creixement i la vitalitat del municipi. Als darrers anys, hi ha hagut un babyboom al poble i l’objectiu és afavorir que, tant el jovent de Siurana com les noves generacions, no hagin de marxar del municipi i, també, la possibilitat d’acollir nova població i mantenir els serveis bàsics, sempre amb criteris de sostenibilitat i respecte pel nostre entorn i identitat.
No tenen escola...
No. Actualment, el municipi no disposa d’escola pròpia, una realitat compartida amb molts pobles petits. L’alumnat del municipi està escolaritzat en centres educatius de municipis propers, com ara Vilamalla o Palau de Santa Eulàlia, on, en aquest últim, hi ha la previsió de tancament el curs vinent. Aquesta situació genera incertesa i preocupació entre les famílies i, també, des de l’Ajuntament, on estem fent un seguiment d’aquesta qüestió i es manté contacte amb les administracions competents per tal de defensar el dret a una educació propera i de qualitat, especialment en l’àmbit rural.
Vostès van posar el crit al cel amb l’inici del creixement desmesurat del Logis Empordà. Els han escoltat?
Des de l’Ajuntament de Siurana, vam expressar, des del primer moment, la nostra preocupació davant de l’inici d’un creixement d’un projecte molt gran com és el del polígon industrial Logis Empordà, tant pels possibles impactes ambientals com territorials i socials que podia comportar. Al cap i a la fi, allò que deixem és l’herència que tindran les noves generacions que vindran.
Dècades enrere, al terme de Siurana, hi havia negocis de prostitució. Ara, però, no existeixen. Sembla que un d’aquests locals acollirà un hotel...
És cert que, dècades enrere, al terme municipal hi havia hagut activitats vinculades a la prostitució, una realitat que, avui, ja no existeix i que forma part d’una etapa passada del municipi. Actualment, el que es planteja és un canvi d’ús d’un d’aquests espais, La Torre Park, amb la previsió que pugui tornar a acollir un projecte hoteler, com el que va ser en els seus orígens. La problemàtica envers el tema de la prostitució és que, en si, la prostitució no s’extermina, sinó que es trasllada a altres indrets, potser menys controlats i a zones més urbanes, on passen més desapercebuts aquesta mena de negocis.
