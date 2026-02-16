Successos
Espectacular topada frontal de dos cotxes a Ventalló: sis ferits evacuats al Trueta
L’accident va obligar a tallar la via al voltant de dos quarts de 5 de la tarda de diumenge
Jesús Badenes
Una espectacular topada frontal entre dos vehicles va obligar a tallar la C-31, al terme de Ventalló, aquest diumenge cap a les 16.26 hores. Sis persones van resultar ferides i van estar evacuades a l’Hospital Trueta, segons el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
La col·lisió es va produïr entre dos turismes, al punt quilomètric 367, que van impactar de cara i van quedar en una posició compromesa a la calçada. Un dels vehicles va acabar al voral, fora del carril principal, mentre que l’altre va quedar travessat a la via, bloquejant el pas. La situació va fee necessari interrompre la circulació per garantir la seguretat dels equips d’emergència i dels conductors que hi transitaven.
Davant aquesta incidència, la carretera es va haver de tancar temporalment al trànsit per facilitar l’assistència als afectats i la gestió de l’accident. Els serveis d’emergència van treballar sobre el terreny per atendre les persones implicades i per desplaçar els vehicles fins a situar-los al marge, amb l’objectiu de recuperar la normalitat a la via i evitar riscos mentre hi havia personal actuant a la calçada. Un cop el punt va quedar assegurat, es va poder reorganitzar el pas de vehicles.
L'estat dels ferits
El SEM han informat que els sis ferits eren lleus, però han estat traslladats igualment a l’Hospital Trueta per ser valorats mèdicament. L’evacuació es va fer com a mesura de precaució després d’una topada descrita com d’alta intensitat i per descartar possibles lesions que no sempre són evidents en un primer moment, especialment en col·lisions frontals.
Un cop els vehicles van ser apartats i la calçada va quedar alliberada, la C-31 es va poder reobrir al trànsit.
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- La tramuntanada tomba la 'bola' del radar aeri militar del Pení de Roses, herència de la Guerra Freda
- El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
- Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món
- Detenen una dona que falsificava documents per empadronar immigrants
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu