Medi ambient
Ecologistes en Acció demana a la Generalitat que voti a favor de declarar l'anguila en perill d'extinció
L'espècie es troba al Ter, la Muga, el Fluvià, l'Ebre i parcialment al Francolí
Ecologistes en Acció de Catalunya i el GETE-Ecologistes en Acció de Tarragona i Terres de l'Ebre insten la Generalitat de Catalunya a votar a favor de la proposta del Ministeri de Transició Ecològica, que es presentarà en el Comitè de Flora i Fauna aquest dimarts, de declarar a l'anguila espècie en perill d'extinció dins del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESRPE). Segons diversos estudis, l'espècie es troba fora dels límits biològics de seguretat. Per això, en els últims anys, Ecologistes en Acció ha posat el focus sobre el consum d'angules (les cries immadures d'anguila) com a plat de luxe, de forma destacada a les festes nadalenques, com una pràctica insostenible que s'ha d'abandonar per complet.
La població d’anguila europea Anguilla anguilla es troba, segons els darrers dictàmens científics del Consell Internacional per a l'Exploració del Mar (CIEM), fora dels límits biològics de seguretat, i pateix un intens declivi des de finals dels anys 70. El CIEM va recomanar l'elaboració d'un pla de recuperació per a tota la població d'anguila europea amb caràcter urgent i que l'explotació i la resta de les activitats humanes que incideixen en la pesca o les poblacions es reduïssin el màxim possible.
L'anguila és una espècie que es troba en perill crític d'extinció a escala mundial, a la categoria CR de la UICN -Unió Internacional per la Conservació de la Natura-, organització que afirma que en els darrers 60 anys s'ha perdut un 80% de la població mundial d'anguiles.
A Catalunya, l’activitat pesquera de l'anguila es limita a les conques fluvials del nord (Fluvià, Muga i Ter) i a l’Ebre, que disposen de Pla de Gestió de l’Activitat pesquera d’aquesta espècie. També s’ha detectat la seva presència en altres rius com el Francolí, on el GETE-Ecologistes en Acció ja ha sol·licitat l’execució d’una proposta de poc cost econòmic que permetria garantir el flux d’aigua durant els períodes en que les anguiles adultes poden arribar al mar. Ara com ara l’administració de la Generalitat no ha donat resposta a la proposta.
Per als ecologistes, resulta "esperançador" que associacions de cuiners de prestigi, entre ells algunes estrelles Michelin, s'hagin conscienciat sobre la situació crítica d'aquesta espècie i n'hagin demanat la protecció alhora que s'han negat a cuinar-la més.
En l'àmbit de la Unió Europea es va aprovar el Reglament 1100/2007 del Consell pel qual s'estableixen mesures per a la recuperació de la població d'anguila europea. Pel que fa al comerç internacional, l'espècie es va incloure en l'Annex II del Conveni CITES, amb efectes a partir del 13 de març de 2009.
Ecologistes en Acció consideren la proposta del MITECO de demanar a les comunitats autònomes de declarar l’anguila com espècie en perill d’extinció com extremadament necessària, per la qual cosa exigeixen a la Generalitat que hi doni suport i es declari l'anguila espècie en perill d'extinció.
