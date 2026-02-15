Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda CarnavalMonstres museu DalíParc Agrari Alt EmpordàTurisme Oli CadaquésSuspensió Carnaval Llançà
instagramlinkedin

El temporal de vent rebaixa la seva intensitat, però encara hi ha ratxes que superen els 100 km/h a l'Empordà

El cop de vent màxim de l'episodi s'ha produït a Portbou-coll dels Belitres amb 172,1 km/h

Protecció Civil continua demanant precaució en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure com les rues de Carnaval

Un home fa una foto al mar de l'Escala

Un home fa una foto al mar de l'Escala / ACN

ACN - Redacció

Barcelona

El temporal de vent ha rebaixat la seva intensitat en les últimes hores als dos extrems de Catalunya, però encara hi ha ratxes que superen els 100 km/h a les Terres de l'Ebre i extrem nord de l'Empordà. Destaquen registres com els 118 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, els 114,5 km/h del Perelló, els 100,1 km/h de Miami Platja o els 100 km/h del Vendrell, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic. El cop de vent màxim de l'episodi s'ha produït a Portbou-coll dels Belitres amb 172,1 km/h. Protecció Civil continua demanant precaució en els desplaçaments i activitats a l'aire lliure, especialment en les rues de Carnestoltes i les activitats esportives a l'exterior.

La previsió de l'SMC és que el vent de mestral i tramuntana perdi força progressivament al llarg de diumenge, tot i que no serà fins ben entrat el migdia que no afluixarà clarament al sud. Protecció Civil ha desactivat l'alerta per fort onatge, amb onades que no superaran els 2,5 metres a la costa de l'Alt i el Baix Empordà, però sí que manté la prealerta per risc d'allaus, ja que es manté fort (4 sobre 5) a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa. A la resta de sectors el perill d'allaus és marcat (3 sobre 5). Es demana molta prudència també amb el fort vent i el torb a les cotes altes del Pirineu.

Prop de 900 trucades al 112 i uns 750 avisos als Bombers

El nou temporal de vent vinculat a la borrasca Oriana ha deixat prop de 900 trucades al telèfon d'emergències 112. La gran majoria (81%) han estat per comunicar riscos estructurals, com ara branques o arbres caiguts, mobiliari urbà en mal estat i elements d'edificis inestables. Per comarques, les comunicacions s'han rebut majoritàriament del Barcelonès (18%), Baix Ebre (17%), Baix Llobregat (13%) i Montsià (12%). Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès uns 750 avisos relacionats amb la ventada, especialment a la Metropolitana Sud (206), Terres de l'Ebre (178) i Tarragona (141).

Aproximadament la meitat dels avisos rebuts remetien a arbres, branques i pals d'enllumenat i telefonia desplomats a sobre carrers, carreteres i, en alguns casos, edificacions. No hi ha, però, cap recinte habitat que hagi patit danys greus. La resta d’avisos han estat, majoritàriament, per danys a cobertes i plaques solars, danys a edificis i mobiliari urbà com ara fanals o senyals de trànsit fet malbé.

Notícies relacionades

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que s'han rebut 15 alertes pel temporal de vent, amb cinc pacients traslladats a diferents centres sanitaris, caps d'ells de gravetat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tramuntanada tomba la 'bola' del radar aeri militar del Pení de Roses, herència de la Guerra Freda
  2. El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
  3. Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
  4. Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
  5. La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
  6. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  7. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  8. Com a mare treballadora visc amb impotència un repartiment d’ajudes que em sembla profundament desigual

El vendaval deixa una ratxa de 172 km/h a Portbou

El vendaval deixa una ratxa de 172 km/h a Portbou

Les unitats canines dels Mossos i la Gendarmeria treballen juntes per perseguir el tràfic de drogues, bitllets i armes

Les unitats canines dels Mossos i la Gendarmeria treballen juntes per perseguir el tràfic de drogues, bitllets i armes

La Comunitat Islàmica Annour de Ripoll va destituir la setmana passada l'imam detingut per agressió sexual a una menor

La Comunitat Islàmica Annour de Ripoll va destituir la setmana passada l'imam detingut per agressió sexual a una menor

Nova setmana de mobilizacions dels sanitaris: Metges de Catalunya convoca manifestacions per dilluns i divendres

Nova setmana de mobilizacions dels sanitaris: Metges de Catalunya convoca manifestacions per dilluns i divendres

Figueres no està en liquidació

Figueres no està en liquidació

Xavi Torres, periodista esportiu: "La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món"

Xavi Torres, periodista esportiu: "La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món"

Cadaqués lluita contra l'edatisme i salvaguarda la memòria oral de la seva gent gran

Cadaqués lluita contra l'edatisme i salvaguarda la memòria oral de la seva gent gran

Mercè Donat: "La gent gran de Cadaqués són un exemple de fortalesa"

Mercè Donat: "La gent gran de Cadaqués són un exemple de fortalesa"
Tracking Pixel Contents