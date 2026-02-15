Successos
Detingut un conductor per circular a 233km/h a Navata i avançar de manera temerària
Els Mossos van arrestar l'home per un delicte contra la seguretat viària
Navata
Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor de 37 anys per un delicte contra la seguretat viària després de circular a 233 km/h per l'N-260 a l'altura de Navata, en un tram de limitació a 90 km/h. Els fets van passar aquest dissabte a tres quarts de cinc de la tarda.
A més de la velocitat penal, l'home va fer avançaments prohibits, que van posar en risc la resta d'usuaris de la via.
Els agents el van interceptar posteriorment a la C-26, al terme municipal de Borrassà. Li van fer el test de drogues i alcohol, que va donar negatiu. El vehicle va quedar immobilitzat.
