Gastronomia
El turisme de l’oli s’obre pas a l’Empordà amb un tast sensorial a Cadaqués
L’experiència combina gastronomia, salut i territori en una activitat que guanya adeptes a la comarca
La sessió reivindica la qualitat de l’oli verge extra i la tradició oleícola de la regió
A Cadaqués, una vintena de participants van viure una experiència sensorial que va en auge: un tast d’olis guiat que va combinar gastronomia, divulgació i història local. Núria Garcia, experta en les propietats de l’oli i professora del cicle de vins i olis a l’institut de Llançà, va conduir els assistents a través del sabor de quatre ampolles representatives de la producció local i d’altres territoris. Durant la sessió, va explicar les diferències entre varietats i processos d’elaboració.
"Si l'oli és bo, es nota"
Entre els productors presents hi havia Oli del Tros, empresa familiar de les Terres de l’Ebre especialitzada en arbequina; Llei de Cadaqués i Oli d’Ullastre, elaborat a partir d’oliveres salvatges del Cap de Creus. El tast es va completar amb l’oli Tres Termes. "L’oli és només el suc de l’oliva, sense cap additiu químic: olives triturades que antigament es premsaven", recordava Garcia. Cada varietat té la seva personalitat: verda, madura o picant i, segons l’experta, "si l’oli és bo, es nota".
L’oli verge extra, el més valorat, està certificat per tastadors professionals i s’obté a partir d’una selecció meticulosa d’olives sanes i fresques. Espanya produeix prop del 50% de l’oli d’oliva mundial i és l’únic aliment en què la categoria comercial ve determinada pel tast, i no només per l’anàlisi química. Els olis amb defectes lleus es classifiquen com a verge; a partir d’un cert llindar, es destinen al refinatge.
Un producte viu
Reunits a Casa Dionís, els participants van descobrir que l’oli és un producte viu que convé consumir jove per aprofitar al màxim els polifenols antioxidants i els aromes més intensos. La picor i l’amargor no indiquen acidesa, sinó qualitat i presència d’aquests compostos naturals, associats a beneficis antioxidants i cardiovasculars. Diversos estudis, entre ells investigacions de l’Hospital de Sant Pau, apunten que aquests antioxidants contribueixen a reduir l’oxidació cel·lular, un procés vinculat a l’envelliment..
El tast va seguir un ritual precís: primer, olorar l’oli escalfat lleugerament al got; després, un petit glop per identificar matisos com carxofa, ametlla, plàtan madur o compota de poma, així com possibles defectes com floridura o degradació d’olives mal collides. "Ens fem una foto mental: olorem, tastem i detectem el picant i l’amargor", explicava Garcia.
Connexió amb la terra
Els olis Llei de Cadaqués i d’Ullastre van exemplificar la connexió directa entre la terra i l’ampolla. La sessió també va posar en valor la collita manual i l’ús de tècniques tradicionals, mostrant com la comarca manté viu un patrimoni agrícola arrelat al paisatge. L’oli d’Ullastre destaca per la seva intensitat i exclusivitat, amb un sabor que evoca terra, mar i història. "Tot el procés és manual", assegurava el productor David Tibau, "garantint autenticitat i qualitat".
Més enllà del tast, la iniciativa va evidenciar que l’oli no és només un ingredient, sinó una expressió líquida del territori i de la cultura mediterrània.
