Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda CarnavalMonstres museu DalíParc Agrari Alt EmpordàTurisme Oli CadaquésSuspensió Carnaval Llançà
instagramlinkedin

L'Escala substitueix la rua infantil per activitats interiors i Roses insta a retirar carrosses inestables

Consulta les darreres modificacions dels carnavals de la Costa Brava

El carnaval de l'Escala en una imatge d'arxiu

El carnaval de l'Escala en una imatge d'arxiu

ACN

L'Escala

La forta tramuntana que afecta aquest dissabte l'Alt Empordà ha obligat l'Escala a substituir la rua infantil d'aquest dissabte per una concentració de disfresses i xocolatada a la Sala Polivalent, on també es farà un ball a la nit. D'altra banda, Roses manté la seva rua, però insta les colles a retirar les carrosses amb estructures més inestables i no instal·larà cadires al carrer.

L'Ajuntament de Roses ha explicat que les cadires no s'instal·laran "per la previsió de fortes ratxes de vent", i com a "mesura preventiva per garantir la seguretat de tothom". 

La regidoria de festes del municipi alt-empordanès ha indicat que està en contacte amb les colles perquè "valorin si les carrosses incorporen estructures que puguin resultar inestables i generar situacions de risc". 

Notícies relacionades

En aquests casos, es demana que les carrosses quedin estacionades i no participin de la rua.  "La seguretat és prioritària perquè puguem continuar gaudint del Carnaval en les millors condicions possibles", ha apuntat l'Ajuntament.   

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
  2. VÍDEO | La reacció d'un alcalde de l'Empordà davant la "falsa alarma" de fort vent a la comarca: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"
  3. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
  4. Com a mare treballadora visc amb impotència un repartiment d’ajudes que em sembla profundament desigual
  5. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  6. El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
  7. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  8. La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026

La ruta dels foceus, un nou itinerari cultural europeu

La ruta dels foceus, un nou itinerari cultural europeu

El temporal de vent deixa ratxes de prop de 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà

El temporal de vent deixa ratxes de prop de 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà

Les llistes d'espera per a una operació continuen per sobre dels 4 mesos i mig, però sense superar els terminis màxims

Les llistes d'espera per a una operació continuen per sobre dels 4 mesos i mig, però sense superar els terminis màxims

L’avís de l’expert en estalvi Iván Terrón: “No poseu cap rentadora a les 6 de la tarda”

L’avís de l’expert en estalvi Iván Terrón: “No poseu cap rentadora a les 6 de la tarda”

Figueres homenatja Pelai Martínez, l'arquitecte més jove d'Espanya a principi del segle XX

Figueres homenatja Pelai Martínez, l'arquitecte més jove d'Espanya a principi del segle XX

Els monstres "grutescos" de Salvador Dalí se sotmeten a una restauració integral

Els monstres "grutescos" de Salvador Dalí se sotmeten a una restauració integral

El turisme de l’oli s’obre pas a l’Empordà amb un tast sensorial a Cadaqués

El turisme de l’oli s’obre pas a l’Empordà amb un tast sensorial a Cadaqués

Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat

Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat
Tracking Pixel Contents