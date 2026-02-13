Medi ambient
L'Escala reobrirà l'accés a Illa Mateua aquest estiu després de quatre anys tancada per despreniments
L'Ajuntament ja ha adjudicat els treballs de consolidació i es preveu que estiguin enllestits abans del juny
L'Ajuntament de l'Escala preveu reobrir l'accés a la cala d'Illa Mateua aquest estiu després d’estar quatre anys tancada al públic pel despreniment de dues roques de grans dimensions, el juliol de 2022. Segons ha avançat l'alcalde del municipi, Josep Bofill, a Ràdio l'Escala, els treballs de consolidació ja s'han adjudicat i, com que el projecte està vinculat a una subvenció dels fons Next Generation, l'actuació hauria de finalitzar abans del juny. "Espero que estigui enllestit abans de l'estiu i, si pot ser, abans de Setmana Santa", prega Bofill.
La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte fa un any, després que el 2024 Costes descartés intervenir-hi —malgrat haver-s’hi compromès en un primer moment— arran d’un canvi de criteri que dicta actuar el mínim possible en espais naturals. Per contra, per a l'Ajuntament és clarament "una zona de bany", fet que ha motivat "sol·licitar aquesta subvenció, perquè creiem que s’ha de reobrir", remarca Bofill.
Els treballs de consolidació tenen un pressupost de 56.603 euros, que provenen íntegrament dels fons Next Generation. Concretament, formen part del paquet "Pla del Parc de Cultura i Patrimoni del Paratge de Torre Montgó", que contempla també altres actuacions com l'erradicació de la flora invasora de la zona i l'arranjament de l'entorn patrimonial i paisatgístic de Punta Montgó.
Les obres de consolidació d'Illa Mateua han estat llargament reivindicades també pels grups de l'oposició, especialment per Alternativa per l'Escala.
Cas omís dels banyistes
L'accés a la cala de l'Illa Mateua està tancat des que van caure dues grans roques el juliol de 2022. En aquell moment, l'Ajuntament ja va col·locar diversos cartells i unes tanques que ho senyalitzaven. Tanmateix, durant aquests anys els banyistes han fet cas omís i no només s'han banyat, sinó que s'estiraven a prendre el sol sota els penya-segats.
Cal recordar que, malgrat que aquesta és una cala natural, està situada en un entorn molt turístic, amb establiments com un centre de busseig i un restaurant. A la zona també hi ha un càmping i una gran oferta de lloguer vacacional.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
- Un jutge atura una pràctica habitual a l'hora de de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
- Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Cursar estudis universitaris a Perpinyà des de l'Alt Empordà: només 250 euros a l'any i sense selectivitat